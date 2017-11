La passió fotogràfica per la música a l'exposició 'Total Records. Vinils i fotografia'

La Fundació Foto Colectania presenta l'exposició ‘Total Records. Vinils i fotografia’, que busca els lligams entre la fotografia i la música amb una selecció de 250 portades de LP. La mostra es podrà visitar a partir d’aquest dimecres i fins a l’11 de març. ‘Total Records. Vinils i fotografia’ ja es va presentar a Budapest, Zuric i Berlín, i després del seu pas per Barcelona està previst que viatgi al Japó.

La idea de l’exposició va sorgir quan Antonie de Beaupré, llibreter d’obres dedicades a la fotografia i apassionat de la música, va observar una de les portades de la seva col·lecció (més de 15.000 àlbums) i es va adonar que coneixia el fotògraf però que desconeixia que hagués fet una imatge per a una portada. Aleshores va començar a unir famosos fotògrafs que feien portades i va descobrir que era un "pou sense fons".

Els comissaris de l’exposició, Antonie de Beaupré, Serge Vincendet i Sam Stourdzé, han aplegat un total de 250 portades de vinils i volen homenatjar les fotografies que es van fer expressament per a aquestes portades. A la mostra s'hi poden veure àlbums de The Beatles, The Rolling Stones, U2, Madonna, The Velvet Underground, Queen i Pink Floyd, entre d’altres.

El rerefons de l’exposició són "els fotògrafs que van fer portades per mostrar una lectura de la fotografia a través d’un mitjà molt popular com és el vinil", ha explicat De Beaupré. ‘Total Records. Vinils i fotografia’ mostra un recorregut des dels anys 50 fins avui amb fotografies fetes per a portades de discs. El comissari també ha assenyalat que és important remarcar que són fotografies fetes expressament per formar part d’aquest format.

El director de la fundació, Pepe Font de Mora, ha explicat que l’exposició presenta "associacions sorprenents, vinils molt famosos i rareses insospitades", com per exemple un barroc Helmut Newton que va fotografiar la banda australiana INXS, o fotògrafs icònics de 'Vanity Fair' i altres revistes nord-americanes associats amb Madonna i Cyndi Lauper.

De Beaupré ha assenyalat que totes 250 portades no provenen de la seva col·lecció personal, ja que alguns àlbums no els tenia. Per això, es va ajuntar amb l’altre comissari, Serge Vincendet, que també és col·leccionista i té una botiga de discos.

L’exposició arriba a Barcelona amb la col·laboració de Banc Sabadell, i està produïda pel festival Les Recontres de la Photographie d’Arlès. A Barcelona, ‘Total Records’ es completa amb una secció de vinils espanyols i catalans com per exemple àlbums d’Ana Curra, Raimon, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Radio Futura, Miguel Bosé i la Companyia Elèctrica Dharma, entre d’altres. També hi ha una mostra de la Col·lecció Gladys Palmera. "L’objectiu és adaptar l’exposició a cada país", ha dit De Beaupré.

A part del recorregut per la sala d’exposicions i la visualització d’un film, hi ha programades quatre activitats musicals, una sessió cada mes, on diferents músics, DJ i periodistes radiofònics reproduiran vinils en viu.