Una gira per celebrar els 30 anys de la formació de Sau

Els músics que van participar en la formació de Sau es reuneixen per tirar endavant Sau30, una gira que commemora el trentè aniversari del naixement de la banda osonenca. El grup, que es va mantenir en actiu fins a la mort de Carles Sabater el 1999, reviurà el repertori de Sau en una sèrie de concerts que començarà el 13 d’abril a l’Auditori de Girona dins del Festival Strenes i que acabarà l’1 de març de l’any que ve al Gran Teatre del Liceu. No hi haurà disc nou ni cançons noves, sinó un espectacle pensat des del record de les gires de Sau.

En aquesta aventura hi participaran músics que van ser als inicis de la banda i d’altres que s’hi van incorporar en altres etapes del grup. Hi seran Pep Sala (guitarra i veu), Carles 'Xarli' Oliver (bateria del 1987 al 1990), Quim 'Benítez' Vilaplana (bateria del 1990 al 1998), Pep Sánchez (baixista del 1987 al 1996), Ramon Altimir (teclista del 1987 al 1999), Jordi Mena (guitarrista del 1991 al 1997), Josep Lluís Pérez (guitarrista del 1997 al 1999), Gerry Duffy i (percussionista del 1988 al 1999). Joan Capdevila, lletrista i mànager de Sau, també acompanyarà el projecte precisament com a mànager. A més, s’hi afegirà com a cantant el mataroní Jonathan Argüelles, que durant dos anys va ser el vocalista de la banda de tribut Tornem a Sau. Finalment, Sau30 tindrà el reforç del multiinstrumentista Joan Antonell.

L’equip tècnic de Sau

El concepte de Sau30 va més enllà dels músics que seran a l’escenari perquè també implica l’equip tècnic que va acompanyar la banda durant diferents etapes de la seva història. Concretament, el tècnic de so Pedri González, el tècnic de llums Lluís Martí, el tècnic de monitors Arcel Novell i els tècnics d’escenari Ferran Jurado, Miquel de Paz iJan Puig. A més, de la imatge gràfica se n’encarregaran Ignasi Pla (membre del 'management' de Sau del 1994 al 1996) i Martí E. Berenguer, que va ser el fotògraf oficial de la banda de Carles Sabater i Pep Sala.