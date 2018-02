El debut romanès 'Touch me not' guanya l'Os d'Or de la Berlinale

Sorpresa en el palmarès de la Berlinale. L'Os d'Or a la millor pel·lícula de la Berlinale l'ha guanyat la romanesa 'Touch me not', que qüestiona els convencions del sexe a través de la història d'una dona que anhela el sexe però no pot suportar que la toquin. A través de diferents teràpies, de testimonis d'homes amb malformacions que aconsegueixen gaudir del sexe amb plenitud i d'episodis de sexe en grup i sadomasoquisme, la directora Adina Pintilie planteja un viatge cap a la intimitat i una concepció del sexe més connectada amb els sentiments. La pel·lícula també ha guanyat el premi al millor debut, el guardó que l'any passat es va endur 'Estiu 1993'. Els dos premis disparen la carrera i les expectatives de Pintilie.

El palmarès de la 68a Berlinale ha estat el més femení dels últims anys: el Gran premi del jurat també ha estat per a una directora, la polonesa Malgorzata Szumowska per la comèdia dramàtica 'Mug', en què un dels treballadors que construeixen l’estàtua de Jesús més gran del món pateix un accident que obliga els metges a trasplantar-li una nova cara d'una altra persona. "Estic tan contenta de ser una dona directora", ha celebrat Szumowska en recollir el premi.

Bill Murray, que es trobava a Berlín, ha acceptat en nom de Wes Anderson l'Os de Plata al millor director que ha guanyat el director nord-americà per 'Isla de perros'. La Berlinale sempre és generosa amb Anderson, que el 2014 ja va guanyar el Gran premi del jurat per 'El gran hotel Budapest'. "No passa sovint que vagis a treballar com un gos i tornis a casa amb un os", va bromejar l'actor.

El premi Alfred Bauer, que reconeix la pel·lícula que obre nous camins per al cinema, ha estat per a la paraguaiana 'Las herederas', de Marcelo Martinessi, protagonitzada per una parella formada per dues dones madures. "Espero que la pel·lícula ajudi a canviar una mica el nostre conservador país", va dir el director.

El francès Anthony Bajon, que interpreta un jove toxicòman que intenta deixar enrere l'addicció en un balneari religiós a 'La Prière', ha estat el guanyador de l'Os de Plata al millor actor, mentre que el premi femení se l'ha endut l'actriu de Paraguai Ana Brun, la protagonista de 'Las herederas, que va dedicar el premi a la seva mare per haver-li fet estimar la literatura.

La mexicana 'Museo', d'Alonso Ruizpalacios, que recrea amb molta llibertat el famós i estrany robatori que dos estudiants de veterinària van fer al Museu nacional d'antropologia, ha guanyat merescudament l'Os d'Or al millor guió. L’Os de Plata a la millor contribució artística, que destaca un aspecte tècnic d’un film de la competició, se l'ha emportat inesperadament per al vestuari i la direcció artística per a ‘Dovlatov’, el 'biopic' sobre l’escriptor rus Sergei Dovlatov. Un premi petit per a una de les pel·lícules més importants de la competició.

L'Os d'Or al millor curt ha sigut per a 'The men inside the wall', d'Ines Moldavsky, mentre que l'Os de Plata de la categoria se l'ha endut 'Imfura', de Samuel Ishimwe. I el millor documental per al jurat de la Berlinale ha estat 'The Waldheim Waltz', de Ruth Beckerman, que denuncia les connexions nazis del polític austríac Kurt Waldheim, que va arribar a ser secretari general de les Nacions Unides.