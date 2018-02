El hip-hop posa la cirereta a la millor edició del Festival Cruïlla

El Cruïlla ha aconseguit una fita per a un festival català: aplegar en un mateix cartell tres pesos pesants del hip-hop nord-americà: The Roots, N.E.R.D (el grup de Pharrell Williams) i Prophets of Rage (la superbanda amb membres de Public Enemy, Cypress Hill i Rage Against The Machine). Només amb aquests noms ja es podria valorar com a extraordinari el cartell del Cruïlla, que se celebrarà al Parc del Fòrum de Barcelona els dies 12, 13 i 14 de juliol. És a dir, a diferència d’anys anteriors, aquesta vegada el Cruïlla abandona la jornada familiar del diumenge però manté els tres dies obrint l’escenari gran el dijous. “L’any passat vam exhaurir les entrades, però optem per un límit d’aforament de 25.000 persones per dia. En aquest sentit, no creixerem. L’única possibilitat de créixer és obrint el dijous al vespre amb tres artistes a l’escenari principal, inclòs un dels caps de cartell”, explica el director del Cruïlla, Jordi Herreruela. L’abonament per a les tres jornades costa 141 euros (despeses de gestió incloses).

A més dels grups esmentats hi ha uns altres reclams, com Jack White (ex White Stripes), Justice i Gilberto Gil, a més de David Byrne, l’únic cap de cartell que se sabia abans que l’organització desplegués ahir el 90% de la programació en una roda de premsa a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, seu del patrocinador principal. “El Cruïlla pretén no ser només un catàleg d’artistes, sinó una aventura sonora, un camí per descobrir artistes amb el reclam de grans caps de cartell. És el gran parc temàtic per als amants de la música”, diu Herreruela, que ha convertit les rodes de prensa en una mena de conferències monòleg en què va descobrint un a un els artistes que programa. Fins i tot els agrupa per categories, com ara “les apostes, els artistes per als quals passar pel Cruïlla pot significar que creixi el seu reconeixement”, i “les joies, els artistes que més clarament identifiquen el Cruïlla i el diferencien d’altres festivals, el toc d’autor dels programadors”. Entre els primers, l’ indie folk del grup peruà We The Lion, el grime del britànic Bugzy Malone i el rock de combat dels nord-americans The Last International. Pel que fa a les joies, Herreruela en tria dues: la maliana Fatoumata Diawara, que l’any passat ja va ser present en un espectacle col·lectiu i que ara hi torna per presentar disc nou, i la francesa Camille, una artista la contractació de la qual Herreruela perseguia feia temps.

Amb un pressupost de 6,5 milions d’euros, dels quals entre el 55% i el 60% correspon a la despesa artística, el Cruïlla ha bastit una alineació en què destaquen grups difícils de veure els últims anys com The Roots, la llegenda del hip-hop que va actuar al Sónar del 2012 i que des del 2009 és la banda del xou televisiu de Jimmy Fallon. El mateix es pot dir de N.E.R.D, el grup que Pharrell Williams i Chad Hugo van reactivar l’any passat amb el disc No one ever really dies (2017). I de Prophets Of Rage, l’artefacte militant de Chuck D (Public Enemy), B-Real (Cypress Hill) i Tom Morello (Rage Against The Machine).

Presència catalana

El cartell del Cruïlla també transita pel rock amb Jack White, un altre artista poc vist aquí els últims anys, que a més arribarà a Barcelona amb nou disc. Pel que fa a l’electrònica, el festival mira cap als 90 programant els britànics Orbital i cap al present confiant una sessió d’EDM al noruec Kygo i un directe de drum’n’bass als britànics Chase & Status. Com és habitual, hi apareixen força grups i artistes catalans com Joana Serrat, Núria Graham, The New Raemon, Blaumut, Elefantes, Els Catarres, La Pegatina, Joan Dausà, Mi Capitán i Ramon Mirabet. També hi haurà grups espanyols com Izal i Lori Meyers, i noms internacionals com el cantautor britànic Ron Howar, el grup nord-americà de reggae Soja, els colombians Bomba Estéreo i la britànica Jessie Ware, entre d’altres. A més, el Cruïlla recupera el blues de Seasick Steve, que no va poder tocar el 12 d’octubre passat al Cruïlla de tardor per la situació política al país.

La Fura i l’Aquelarre de Cervera

El Cruïlla inclou aquest any dues intervencions especials. Per una banda, la xarxa humana Dreams de La Fura dels Baus, un espectacle que s’ha vist a Vic, Terrassa i Manresa amb la col·laboració d’associacions compromeses amb les persones amb discapacitat intel·lectual. Per l’altra, la participació de l’Aquelarre de Cervera, “un dels grans referents de la cultura popular catalana”, tal com recorda Jordi Herreruela. Un aquelarre, però, que es farà amb foc fred. “No volem que ningú en surti malparat”, diu el director del Cruïlla.