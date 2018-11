10 imprescindibles del festival Loop

Més de 60 sales de Barcelona, entre galeries, museus i altres espais, exposen peces de videoart amb motiu de la fira que se celebrarà del 22 al 25 de novembre. En destaquem deu propostes

En temps de migracions

En la línia crítica i política de les seves exposicions, la col·lectiva que la galeria Àngels Barcelona presenta al seu segon espai al carrer dels Àngels aborda una problemàtica global de plena actualitat: els desplaçaments forçats i les migracions. “Els murs, les fronteres, el dret d’asil i la nacionalitat són qüestions fonamentals per descodificar el món on vivim”, es pot llegir a la presentació de la mostra, titulada All the beauty in the world [Tota la bellesa del món]. Les obres exposades de Daniel G. Andújar, Isaías Griñolo, Elena Mazzi, Daniela Ortiz, Oliver Ressler i Zanny Begg tracten qüestions com la democràcia, la ciutadania universal i els cossos de l’economia global, i el que tenen de característic és que fan servir filmacions trobades, documentals, perfomances i realitats ficcionades. Fins al dia 23.

Kentridge i Shakespeare

El Loop col·labora per primera vegada amb la col·leccionista veneçolana Tanya Capriles i porta a Barcelona una obra d’un gran nom internacional: William Kentridge. La ubicació de l’obra també és de luxe: el Cercle del Liceu. L’obra porta per títol Sonets i consisteix en el vídeo d’un llibre amb les pàgines editades seguint el ritme i el so del sonet 18 de Shakespeare. L’origen de la peça es remunta a les proves de color que Kentridge va fer per a un muntatge de l’òpera Lulu. Fins al dia 26.

La Ricarda, un lloc per somiar

L’artista Bea Sarrias i Morrosko Vila-San-Juan proposen descobrir la casa d’Antonio Bonet Castellana anomenada La Ricarda a través de la mirada de dues nenes, la Manuela i la Luz. Des d’aquesta perspectiva, la casa apareix com un lloc de somni i sorpreses on es pot viure aïllat de la resta del món. Fins al dia 22.

Un fluorescent dins el Modernisme

El diàleg de les col·leccions del MNAC amb obres de videoart durant el Loop segueix provocant sorpreses: la col·laboració del festival i el museu estarà ubicada entre pintures modernistes. En diàleg amb l’obra de Joaquim Mir i altres artistes, un vídeo d’Ignasi Aballí o un fluorescent que fa pampallugues, titulat Visió I, vol fer que el públic prengui consciència de la importància de la llum com una qüestió central per als artistes al llarg de la història. La peça també representa la col·lisió de l’art conceptual i la tradició i l’entrada al museu d’un objecte corrent. Fins al dia 25.

Els vídeos de Merce Cunningham

Amb motiu del centenari del coreògraf Merce Cunningham, el Pavelló Mies van der Rohe exposa les peces de vídeo fetes al llarg de més de 40 anys amb artistes com John Cage, David Tudor i Robert Rauschenberg. Per a Cunningham eren una eina per explorar el moviment. Fins al dia 25.

Minimalisme i la Ruta del Bakalao

Després d’exposar l’obra a l’Espai 13, ara la Fundació Joan Miró presenta el vídeo amb què Fito Conesa va documentar la creació d’una peça musical amb la col·laboració del portuguès Miguel Leiria i el Cor Jove de l’Orfeó Català, dirigit per Esteve Nabona. A més, Conesa posa aquesta història en paral·lel a un viatge pels llocs emblemàtics de la Ruta del Bakalao i les ruïnes que n’han quedat. Evoca així el moment en què “el minimalisme musical es va colar a les pistes de ball i es va fondre amb l’experiència transcendent del viatge”. Fins al dia 25.

Las calma total del fons de l’oceà

A Hadal, Lois Patiño explora els aspectes sensorials del món submarí. Hadal és el nom que rep la zona dels oceans encara més profundes que les fosses abissals, i per a l’artista és un lloc de contemplació i instrospecció profunda. Des de divendres fins al 5 de gener.

Dones iraquianes exiliades

Un conversa encadenada entre institucions: el Loop dialoga amb les obres de la col·lecció DKV exposades a l’espai Volart amb una peça d’Isabel Rocamora sobre l’exili de les dones. Les protagonistes d’ Horizon of exile estan inspirades en les dones iraquianes refugiades i creuen un desert, en un temps en suspens. Fins al dia 22.

Els fruits d’un taller d’artistes

L’exposició recull els fruits d’un taller de Matteo Guidi i Mireia Sallarès, Leonardo Esteban Montes, Victoria Ávila Sánchez, Iván Cejalvo Martí, Fabiana Rocio Ortega i Iliane Caparrós Àvila. Fins al dia 25.

Una crida contra l’explotació

La Capella participa en el festival amb Em sé arrapats al coll els tentacles del pop, una mostra col·lectiva que fa una crida a les pràctiques disruptives. En contra d’una lògica productivista aclaparadora que no respecta els límits entre la vida laboral i la personal, les obres de Carmen Nogueira, Aitziber Olaskoaga, Cecilia Barriga, Francesca Llopis, Diego del Pozo Barriuso i Eugènia Balcells reivindiquen la imaginació i nocions com la interdependència, la vulnerabilitat, els llocs de trobada i els recers. Fins al dia 22.