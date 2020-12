'Jerusalem' arrasa als premis Butaca

La rave llibertària orquestrada per Julio Manrique a Jerusalem ha sigut la gran triomfadora dels premis Butaca 2020. L'espectacle, estrenat al Festival Grec del 2019, s'ha endut els guardons grossos de la nit: millor muntatge teatral, millor direcció, millor actor per al Gall Explosiu de Pere Arquillué –un personatge desmanegat i violent que s'aferra a la supervivència des dels marges socials– i millor actor de repartiment per a Marc Rodríguez. Jerusalem també ha estat reconeguda com a millor espai sonor (Damien Bazin), millor escenografia (Alejandro Andújar) i millor caracterització (Núria Llunell).

La resta de premis teatrals han quedat força repartits. L'espectacle d'Àlex Rigola Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers ha obtingut el guardó a millor obra de petit format, mentre que Justícia de Guillem Clua ha rebut el premi a millor text. A La Rambla de les floristes li han plogut tres premis: millor actriu (Rosa Boladeras), millor vestuari (Montse Amenós) i millor composició musical (Dani Espasa). I Laura Conejero s'ha emportat el Butaca a millor actriu de repartiment per Una història real.

El muntatge d'Àngel Llàcer i Manu Guix La tienda de los horrores ha triomfat entre els reconeixements musicals. La història de la planta carnívora s'ha embutxacat els Butaca a millor espectacle musical, millor actor de musical (Marc Pociello), millor actriu de musical (Diana Roig) i millor disseny de llums (Albert Faura). En dansa, Rèquiem de Maria Rovira i Wu Wei han estat les grans guanyadores. La primera s'ha endut els guardons a millor espectacle de dansa i coreografia i del segon s'ha reconegut els ballarins Blanca Tolsà i Jacob Gómez amb els premis a millor interpretació femenina i masculina. El públic també ha premiat Veus que no veus, de la companyia Pepa Plana, com a millor espectacle familiar.

La gala dels premis Butaca ha tingut lloc al Teatre l'Amistat de Premià de Dalt, sense públic per la pandèmia, i s'ha retransmès a través d'internet i per la Xarxa de Televisions Locals. Els premis Butaca se celebren des del 1995, i és el públic qui n'escull els guanyadors, a través d'una votació popular.

Tots els guanyadors dels premis Butaca 2020

Millor muntatge teatral

Jerusalem (Romea / CDN / Grec 2019)

Millor espectacle de petit format

Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers (Titus Andrònic / Temporada Alta / Sala Beckett)

Millor direcció teatral

Julio Manrique ( Jerusalem)

Millor actriu teatral

Rosa Boladeras ( La Rambla de les floristes)

Millor actor teatral

Pere Arquillué ( Jerusalem)

Millor actriu de repartiment

Laura Conejero ( Una historia real)

Millor actor de repartiment

Marc Rodríguez ( Jerusalem)

Millor espectacle musical

La tienda de los horrores (Nostromo)

Millor actriu de musical

Diana Roig ( La tienda de los horrores)

Millor actor de musical

Marc Pociello ( La tienda de los horrores)

Millor espectacle per a públic familiar

Veus que no veus (Cia. Pepa Plana)

Millor espectacle de dansa

Rèquiem (Crea Dance Company / Centre Cultural Terrassa)

Millor coreografia

Maria Rovira ( Rèquiem)

Millor intèrpret femenina de dansa

Blanca Tolsà ( Wu Wei)

Millor intèrpret masculí de dansa

Jacob Gómez ( Wu Wei)

Millor escenografia

Alejandro Andújar ( Jerusalem)

Millor disseny de llums

Albert Faura ( La tienda de los horrores)

Millor vestuari

Montse Amenós ( La Rambla de les floristes)

Millor caracterització

Núria Llunell ( Jerusalem)

Millor so i espai sonor

Damien Bazin ( Jerusalem)

Millor text

Guillem Clua ( Justícia)

Millor composició musical

Dani Espasa ( La Rambla de les floristes)

Butaca honorífic Anna Lizaran

Carme Fortuny