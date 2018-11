A judici dos cineastes per gravar el Monument als Caiguts de Pamplona

Avui dimecres comença el judici contra els cineastes Carolina Martínez i Clemente Bernard després que gravessin l’interior de la cripta del Monument als Caiguts de Pamplona. Bernard ha assegurat que espera que hi hagi "sentit comú" i "justícia": "No hauríem de ser aquí simplement per haver fet un documental que pretén informar sobre un monument que hi ha a Pamplona, el segon monument feixista més gran de l’estat espanyol després del Valle de los Caídos".

Els dos cineastes van ser denunciats per la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz. Se'ls acusa del delicte de "revelació de secret" per haver investigat les cerimònies que l'Hermandad de Caballeros celebra cada dia 19 de cada mes a la cripta de l'edifici per commemorar els morts del bàndol franquista.

"El món al revés"

Bernard ha assegurat: "L’únic que volíem era informar davant d'un debat que hi ha a la ciutat des de fa molt de temps; és una espècie d’història al revés". Martínez, per la seva banda, ha afirmat: "No esperàvem arribar fins aquí; tot el procés, que ha durat un any, ha sigut molt dur". Abans del judici hi hagut una concentració de suport als dos encausats, a la qual han assistit els regidors d’Aranzadi a l’Ajuntament de Pamplona. José Ramon Urtasun, del col·lectiu ZER, ha afirmat que el cas li sembla "al·lucinant": "Les institucions, la policia, el jutjat haurien de denunciar els que fan apologia del colpisme, i quan anem a veure què estan fet per demostrar per què els estem denunciant des de fa molts anys, acabem sent nosaltres els encausats".

Segons el ministeri fiscal, el Monument als Caiguts és propietat de l’Ajuntament de Pamplona però la cripta pertany a l’arquebisbat de Pamplona. És un espai "no accessible al públic" i que té un ús "privat". Actualment els que sí que estan autoritzats a utilitzar-lo són els membres de l'Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz, així com les autoritzats eclesiàstiques.

El fiscal considera que els acusats, que havien rebut una autorització de l’Ajuntament de Pamplona per entrar al Monument als Caiguts el 18 de març del 2016 per fer-hi un documental, van col·locar una microcàmera de vigilància, un gravador de vídeo i un micròfon a l’interior de la cripta "amb afany d’atemptar contra la intimitat de l'Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz i amb la intenció de comprovar el tipus de cerimònies que se celebren a la cripta i poder obtenir proves documentals d’allò que es fa i practica a la cripta".