Un juliol per saltar de musical en musical

L’estiu arrenca aquest any amb un carregament de musicals que, des de finals de juny i al llarg de tot el juliol, ompliran les sales barcelonines. Peces sorgides de l’Off-Broadway, adaptacions cinematogràfiques i espectacles originals encapçalen una programació estival que farà les delícies dels amants del gènere.

Gènere i raça al Maldà

Virgínia Martínez canta els ‘hits’ de vocalistes afroamericanes

Ara fa quatre anys, Virgínia Martínez va aparcar la carrera com a vocalista de La Porta dels Somnis per saltar al teatre musical, en què va debutar amb Germans de sang i, més tard, va protagonitzar Close to Liza. Aquest estiu Martínez torna als escenaris per teixir una reflexió racial, política i de gènere a través de cançons de Nina Simone, Tina Turner, Billie Holiday i Aretha Franklin, entre d’altres. L’espectacle es titula Strange fruit i es pot veure fins al 8 de juliol al Maldà.

L’univers de dos germans

Marc Pociello i Anna Valldeneu són ‘John & Jen’ al Gaudí

L’actor Xavi Duch debuta a la direcció teatral amb John & Jen, un musical de petit format que explora la relació entre dos germans i que es va estrenar a l’Off-Broadway el 1995. Creat per Tom Greenwald i Andrew Lippa, l’espectacle ressegueix la vida d’una noia (Anna Valldeneu) des del 1952 fins als anys 90 a partir del vincle que té amb el seu germà i amb el seu fill, interpretats per Marc Pociello. L’obra serà al Teatre Gaudí del 21 de juny al 15 de juliol.

Un Dario Fo en musical

Pot Teatre adapta ‘Aquí no paga ni Déu’ a La Seca-Espai Brossa

Pot Teatre, de la cooperativa Femarec, ha adaptat Aquí no paga ni Déu, de Dario Fo, i l’ha convertit en un musical. El resultat és una comèdia hilarant sobre dues famílies que decideixen assaltar els comerços del barri per fer front a la misèria. L’acció reivindicativa es transforma en tot un seguit d’embolics que, en aquesta ocasió, encarnen intèrprets amb discapacitat intel·lectual dirigits per Albert Gràcia. El musical s’instal·la del 27 de juny a l’1 de juliol a La Seca-Espai Brossa.

Dones que lluiten al Gaudí

Epidèmia Teatre s’estrena amb ‘9 to 5’, amb música de Dolly Parton

El Teatre Gaudí serà el primer escenari professional de la companyia Epidèmia, integrada per intèrprets que acaben de sortir de l’Institut del Teatre. La formació porta a escena 9 to 5, basat en la pel·lícula homònima i amb música de Dolly Parton. Dirigit per Jaime A. Herrera, el muntatge retrata les dificultats laborals d’un grup de dones en un entorn masclista a finals dels anys 70 i principis dels 80. S’estrena el 28 de juny i es pot veure fins al 15 de juliol.

Un nou ‘Grease’ a la Barts

La sala acull una versió del film a càrrec de dos coreògrafs

La història de Grease continua viva amb espectacles com el que encapçalen els coreògrafs Mario & Christian, que revisiten el film nord-americà amb una versió escènica a la sala Barts. Grease reloaded, que es representarà el 20 i 21 de juliol, parla de l’amistat i l’amor a través de la música i la dansa urbana i seguint la història que guia el film.

ABBA des de la televisió

El Tívoli acull un homenatge a la banda en forma concert

El Teatre Tívoli canvia, del 12 al 22 de juliol, el teló i les butaques per les càmeres i les pantalles d’un plató de televisió. Aquest serà l’escenari d’ ABBA Live TV, un espectacle per homenatjar la banda que submergirà el públic en un concert dramatitzat amb l’aparença de programa televisiu. Vocalistes i ballarins donaran forma als hits del quartet suec en un muntatge en què el públic també es converteix en protagonista.

De ‘Sálvame’ al Tívoli

Jorge Javier Vázquez fa duet amb Marta Ribera a ‘Grandes éxitos’

El presentador de televisió Jorge Javier Vázquez continua alimentant la seva incursió en el teatre musical. Després de debutar el 2016 amb Iba en serio, el 20 de juliol estrena al Tívoli Grandes éxitos, en què actua acompanyat de Marta Ribera. Junts formen una parella d’artistes mal avinguts que es veuran obligats a treballar junts per gravar un disc de grans èxits musicals. El muntatge, escrit i dirigit per Juan Carlos Rubio, és una sàtira del món de l’espectacle a partir dels boleros i les cançons franceses més conegudes.