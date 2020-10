La companyia La Baldufa, Premio Nacional d'arts escèniques

La companyia lleidatana La Baldufa ha estat guardonada aquest dijous amb el Premio Nacional d'arts escèniques per a la infància i la joventut, que atorga el ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. La Baldufa té 24 anys d'història i, des dels seus inicis, ha treballat per crear propostes multidisciplinàries amb un fort compromís ideològic. En són exemples èxits com Pinocchio i El príncep feliç, dues adaptacions de clàssics que han triomfat als teatres. També són autors de Mon pare és un ogre, on aborden com un noi descobreix que el seu pare és a la presó i els motius que l'hi van portar.

El jurat destaca "el permanent compromís tant en la innovació escènica més transgressora com en la tradició teatral i de circ" de la companyia, que "ha aconseguit crear universos híbrids de gran riquesa visual i poètica". També subratllen "la seva concepció de l'espectador com un ésser capaç, crític i reflexiu, tingui l'edat que tingui" i "la seva capacitat de transitar de la tragèdia a la comèdia sense amagar, al públic de menys edat, temes complexos i controvertits".

La Baldufa ha tocat tant el teatre de sala com el de carrer, i té un interès especial per buscar noves fórmules escèniques que fugin de la convencionalitat. N'és un exemple la iniciativa Diàlegs sense Escenari, petits episodis de pensament que parlen de la necessitat del teatre i s'adrecen a nens i joves. A més, des de fa 13 anys impulsen i dirigeixen el festival de teatre de carrer Esbaiola't als Pirineus.