La documentació de Ricard Salvat entra a l'Arxiu Nacional

L'Arxiu Nacional de Catalunya ha celebrat aquest dijous l'acte institucional de recepció del fons documental de Ricard Salvat amb la presència de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i el director de l'Arxiu Nacional, Francesc Balada. A l'esdeveniment també hi han assistit la viuda del dramaturg, Núria Galobardes, i les seves filles.

L'Arxiu Nacional va rebre el fons del director teatral a principis de setembre i ha començat a classificar-lo durant les últimes setmanes per fer-lo accessible als usuaris tan aviat com sigui possible. L'arxiu de Ricard Salvat ocupa 90 metres de documentació, que són un recull de la seva activitat entre el 1953 i el 2009, tot i que també hi ha documents previs. Els fons de Salvat conté tant documentació del seu vessant com a director i autor, amb textos i arxius generats de la pròpia obra, com de la faceta més acadèmica, amb estudis sobre obres d'altres autors.

Àngels Ponsa ha remarcat la importància de la figura del dramaturg i ha afegit que el país "tenia un deute amb Salvat, home de teatre, una persona d'una amplíssima cultura". La cessió del fons de Salvat coincideix amb la celebració del 40è aniversari de l'Arxiu Nacional, cosa que ha donat a l'acte un "significat especial", com ha destacat Ponsa.