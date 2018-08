El llegat cívic i transversal de Josep Maria Jujol

L’obra de Josep Maria Jujol forma part de l’ADN de Sant Joan Despí: hi ha obres tan conegudes com la Torre de la Creu i la masia de Can Negre i moltes d’altres de més modestes que remeten a l’etapa de Jujol com a arquitecte municipal de la localitat. Per això els responsables de l’ajuntament de la localitat no van dubtar a l’hora de commemorar el 140è aniversari del naixement de l’arquitecte i el 70è de la seva mort. Totes dues efemèrides es compliran l’any que ve, però les activitats ja han començat. El pròxim plat fort serà la inauguració, el 6 de setembre, d’una exposició de fotografies d’edificis modernistes del japonès Toshiaki Tange a Can Negre. Com afirma el tinent d’alcalde i regidor de Cultura de Sant Joan Despí, Álex Medrano, el gruix d’activitats que han organitzat sota el paraigua de l’Any Jujol 140 és “molt transversal”: hi estaran involucrades les escoles, les associacions, els comerços i els restaurants de la localitat, amb activitats com visites guiades, tallers pedagògics i unes jornades gastronòmiques. Acabaran amb un acte acadèmic: les Jornades Jujolianes, de caràcter internacional i coordinades per l’arquitecte Guillem Carabí. “Volem que durant tots aquests mesos es respiri un ambient jujolià”, diu Medrano.

La recta final dels actes de l’Any Jujol 140 també inclourà dues exposicions amb materials de l’Arxiu Jujol, una de les quals inclourà dibuixos inèdits de gran format de l’arquitecte per ensenyar com dissenyava elements decoratius, com vitralls i esgrafiats. A l’altra s’hi mostraran objectes i plànols. “Volem que tingui més volada i que no es quedi només a Sant Joan Despí sinó que estem treballant amb la Diputació per poder-la portar a Barcelona i, si signem un conveni amb alguna institució, fora de Catalunya”, subratlla Medrano. S’han adherit a l’Any Jujol una quinzena d’ajuntaments de localitats on hi ha edificis i reformes de l’arquitecte, moltes d’elles tarragonines, i institucions i entitats com la Càtedra Gaudí, el 48h Open House BCN i la UPC. Les més recents són la catedral de Mallorca, la basílica de Santa Maria del Pi, el COAC i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Entre els actes més destacats també hi ha la creació d’una beca d’investigació per a projectes inèdits sobre Jujol i una altra exposició sobre l’art en temps de Jujol, que es podrà veure a Can Negre. “Tenim contactes amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb Montserrat i amb el COAC, que tenen materials de l’època per muntar-la”, explica Medrano. També veuran la llum tres llibres dedicats a l’arquitecte: el mateix consistori publicarà Jujol i l’evolució del llenguatge arquitectònic, la tesi doctoral de la historiadora i especialista en l’obra de Jujol Montserrat Duran. L’editorial Sàpiens i Aigües de Barcelona en publicarà un altre de caràcter divulgatiu a finals de setembre. Per acabar, els més joves podran descobrir l’univers de l’arquitecte amb un llibre de Raúl Montilla i l’il·lustrador Daniel Castro.

A més de l’Any Jujol 140, s’estan desenvolupant més iniciatives relacionades amb l’arquitecte en l’àmbit institucional: està previst que abans que acabi l’any la Diputació de Tarragona en presenti una ruta a les comarques tarragonines. En el terreny de la catalogació, la Generalitat està en tràmits de licitar la redacció dels informes per declarar la Casa Bofarull i el Teatre Metropol Bé Cultural d’Interès Nacional. Crida l’atenció que no s’hi declari també l’església de Vistabella.