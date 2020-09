El llibre digital infantil i juvenil: el nou repte de l'edició

La cinquena edició del Fòrum Edita, que s'ha celebrat aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra, serveix per prendre el pols al sector del llibre, enguany amb cinc-centes persones inscrites que han seguit per streaming les diferents ponències al llarg del dia. L'arrencada ha comptat amb la intervenció gravada del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha avançat que aviat es convocarà la Taula del Llibre per engegar el Pla Estatal de la Lectura, mentre que l'ara ja exconsellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha reclamat que es declari la cultura com a "bé essencial", al mateix temps que ha recordat que la Generalitat té plenes competències en matèria de Cultura. També ha esmentat el Pla Nacional de la Lectura de la Generalitat: "Acabava el 2020, però ara crearem el Consell Nacional de la Lectura, de manera que serà aquest consell qui elaborarà un pla que tindrà per horitzó el 2030".

Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya i codirector del Fòrum juntament amb el periodista Sergio Vila-Sanjuán, ha tingut paraules optimistes per parlar del sector, que, segons ha analitzat, ha mostrat la seva fortalesa malgrat el cop que ha suposat la pandèmia. La caiguda global de la facturació ha sigut de mitjana del 12% al conjunt de l'Estat: "Ara estem al 88% del que vam facturar l'any passat", ha dit. Davant d'un panorama encara ple d'incerteses i patint per com es recuperarà l'exportació a l'Amèrica Llatina, Tixis ha reivindicat la necessitat de declarar el llibre com a "bé essencial" i que es construeixi a Barcelona "una gran infraestructura que permeti albergar una gran biblioteca, un gran arxiu, un centre d'investigació del llibre i un museu d'història de l'edició".

Els llibres educatius, els més venuts

Pel que fa als ponents, entre especialistes del món de l'edició, editors i llibreters que hi han participat, el consultor editorial austríac Rüdiger Wischenbart ha parlat de l'acceleració de les tendències per la pandèmia i ha assenyalat que un dels grans reptes de l'edició a partir d'ara serà el llibre digital en literatura infantil i juvenil: "És un terreny que està clarament subexplotat i molt per sota del seu potencial. Caldrà treballar-hi conjuntament perquè s'hi han de destinar grans recursos i només els grans grups estan en condicions de poder fer-ho". Analitzant les tendències a nivell mundial durant els mesos de confinament per la pandèmia del covid-19, Wischenbart ha apuntat que han constatat un fort augment de la venda d' audiobooks, però sobretot en els casos d'ofertes de tarifes planes. A banda, durant el pic de la pandèmia, els llibres que més es van vendre van ser de tipus educatiu.

Una previsió del -5% per acabar l'any

Iñigo Palao, consultor de GFK, s'ha centrat en el cas espanyol, i ha confirmat aquesta tendència de venda del llibre didàctic –un suport per als pares confinats– en detriment de les novetats editorials: "Moltes editorials han hagut de reprogramar els títols del seu catàleg perquè no els podien treure durant el confinament". Una altra dada indica que la no-ficció ha superat la ficció durant la pandèmia, amb un 33% de llibres venuts de no-ficció enfront d'un 29% de ficció. "L' ebook ha sigut el gran beneficiat durant el confinament –ha assenyalat– i se n'han venut quatre cops més que l'any anterior, tot i que partíem d'un nivell molt baix, situat en l'1%". Pel que fa a les estimacions, Palao ha remarcat que l'evolució pot portar al -5% en l'últim trimestre de l'any. "És una xifra dolenta però molt pròxima a la del 2019 i, tenint en compte tot el que ha passat, és una xifra esperançadora".

Una bona oferta editorial en català

Montse Ayats, editora d'Eumo i presidenta d'Editors.cat, s'ha centrat en el context de l'edició en català i ha recordat que es tracta d'un mercat "fragmentat" en diferents territoris, fixat en 4,5 milions persones (les que diuen llegir en català), però la xifra arriba fins als 10 milions si es compta els que també el coneixen. "El 2018 va ser un moment àlgid i hem tingut un creixement sostingut i constant que se situa entre l'1 i el 2%, amb una facturació és de 237 milions d'euros", ha dit Ayats, que s'ha congratulat que actualment es pot trobar en català tot tipus de gèneres, molts d'ells fins ara només disponibles en castellà, com ara assaig històric: "Estem vivint un moment dolç".

Seguint la tendència estatal, les vendes de llibres durant el confinament van caure a Catalunya a la meitat, mentre que al juny i al juliol la caiguda ha oscil·lat entre el 18% i 22%. "No hi ha solucions miracle, però tenim la capacitat de treball del sector", ha afirmat. Les aliances entre les editorials i reforçar les llibreries de proximitat –un "pilar de l'edició"– són més ingredients de la recepta d'Ayats per sortir de la crisi. "L'objectiu final és seguir avançant per seguir creixent", ha conclòs en clau optimista.