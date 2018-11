La Llibreria Ona obrirà un espai literari de 1.000 metres quadrats al centre de Barcelona

Una nova Llibreria Ona de més de 1.000 metres quadrats que funcionarà com a centre cultural obrirà les portes al centre de Barcelona la tardor del 2019. Segons ha avançat ‘La Vanguardia’ i ha confirmat l’ACN, l'espai literari se situarà al carrer Pau Claris, a l'altura de la Gran Via, i ho farà de la mà de l'empresari Tatxo Bonet, que ha comprat part de l'empresa a la propietària i ànima de la llibreria, Montse Úbeda. El local actual al carrer Gran de Gràcia no tancarà. "M’ha costat molt tirar-lo endavant, me l’estimo i ja és un referent al barri”, explica la propietària.

Úbeda regenta des de l’any 2013 a Gràcia una versió reduïda del que havia sigut la Llibreria Ona al centre de la ciutat, fundada l’any 1962 per Josep Espar Ticó, Ermengol Passola i, més endavant, el pare de la llibretera, Jordi Úbeda. La històrica llibreria va haver de tancar per problemes econòmics. Des de llavors, la seva propietària tenia el somni de “muntar un gran centre cultural”. En aquell moment es va conformar amb un local de 70 metres quadrats, però aquest espai “havia quedat petit”, exposa Úbeda. A més, fa sis mesos “s’ofegava econòmicament”, i quan Tatxo Benet es va proposar com a inversor per fer créixer el projecte amb un nou local de grans dimensions ella va dir que sí “amb els ulls tancats”.

Benet, soci majoritari de la nova Ona, projecta amb Úbeda una llibreria “centre cultural” que connecti amb el que havia sigut l’Ona del segle XX com a centre de promoció i difusió de la literatura en català. Al local de Gràcia la llibretera ho va continuar fent, subratlla, però ara es podrà fer “en gran”. Úbeda es mostra molt agraïda per l’interès i l’aposta de Tatxo Benet. “És un mecenes: obrir un espai literari de més de 1.000 metres quadrats; això ningú s’ha atrevit a fer-ho mai”, el lloa la llibretera.