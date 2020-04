La música confinada de l'ARA Vol. 2

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per visualitzar la llista de reproducció de música]

Una nova selecció de música publicada des que la pandèmia va obligar a prendre mesures de confinament a arreu del món. Aquesta segona llista l'obre un tema inclòs en la reedició de Fodder on my wings, un disc que Nina Simone va publicar el 1982 i que era difícil de trobar. La selecció també inclou novetats de Norah Jones, The Roling Stones, Sanjosex, The Killers, James Blake, Charli XCX, la Sant Andreu Jazz Band, Maluma, The Used i la col·laboració entre Copa Lotus i Pere Tàpies que havia quedat sense publicar, entre d'altres.