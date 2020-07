Mor Lluís Serrahima, pioner de la Nova Cançó i autor de 'Què volen aquesta gent'

L'escriptor i compositor Lluís Serrahima (Barcelona, 1931-2020) ha mort aquest diumenge als 89 anys. Serrahima, que era fill del polític i escriptor Maurici Serrahima, va ser un dels pioners indiscutibles de la Nova Cançó. Va escriure l'article Ens calen cançons d'ara, que el 1959 es va publicar a Germinabit i que es considera el text fundacional del moviment. En aquell article Serrahima posava de manifest la necessitat de crear cançons en català, interessants literàriament i diferents respecte als temes en castellà. Poeta, escriptor i llicenciat en dret, Serrahima va crear lletres que després es van convertir en himnes com Què volen aquesta gent, popularitzada per Maria del Mar Bonet, Jo sóc burgès de Miquel Porter i Moix i Cla i Cat d'Els Quatre Gats.

Serrahima va actuar algunes vegades en públic amb temes propis. El 1961 va interpretar Jo sóc pansit com la lluna a la seu CIFC, on van tenir lloc els primers concerts de la Nova Cançó. En aquell acte, senzill però de gran èxit, va coincidir amb Josep Maria Espinàs i Remei Margarit. Tot i que no va enregistrar mai cap àlbum i aviat va retirar-se dels escenaris, va seguir escrivint textos per a altres intèrprets com Bonet i Porter. El 1963 va publicar el poemari Com el mar, que va ser premiat al Festival de Cantonigròs, i el 2004 va treure Torno a salpar. El 2018, Edicions de 1984 va publicar-li un recull dels seus poemes sota el títol Què volen aquesta gent? Llegat poètic. El llibre inclou l'inèdit Figures en assaig, amb edició literària i pròleg de Glòria Soler Giménez.

A mitjans dels anys 80, Serrahima va encapçalar el Servei de Música, un departament de la Generalitat creat per impulsar la cançó en totes les seves manifestacions. En aquella època també va dirigir l'organització d'Els Concerts d'Estiu de Camprodon acompanyat de Jordi Serra. El 2007 va rebre la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya juntament amb els components dels Setze Jutges.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat la mort de Serrahima a través de Twitter. Torra ha dit que era "una gran persona" i ha expressat el seu condol a la família i als amics de l'escriptor. El músic Lluís Llach també ha recordat Serrahima, del qual ha dit que era "un gran referent" per al moviment de la Nova Cançó. "M'acollia sovint a casa seva quan era un setze jutge despistat", ha afegit Llach. També el cantautor Cesk Freixas ha lamentat la mort de Serrahima, que ha definit com "el fundador ideològic i conceptual del moviment de la Nova Cançó".