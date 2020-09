Lolita Flores torna al Teatre Goya amb una tragicomèdia maternofilial

Lolita Flores se sent al Teatre Goya "com si fos a casa", i ho diu amb la satisfacció d'algú que hi ha estrenat amb èxit espectacles tan especials com La plaza del diamante fa quatre anys. L'actriu hi torna fins al 25 d'octubre amb el muntatge La fuerza del cariño, i no es cansa de demanar al públic que no tingui por d'omplir les platees. "El teatre és segur, més que un AVE o un avió. Necessitem que la gent tingui més confiança de veure cultura. Al teatre es vibra, mentre que als trens i avions no", subratlla Flores.

Després de fer temporada a Madrid i d'estar gairebé vuit mesos sense poder actuar amb espectadors, la companyia arriba aquest dimecres al Goya disposada a fer que durant una estona el públic oblidi la pandèmia. L'espectacle és una adaptació teatral de Dan Gordon de la novel·la escrita per Larry McMurtry i parla del xoc entre una mare (Flores) i una filla (Sara Moraleda) als anys 80. "En aquella època el diàleg entre pares i fills no era gaire habitual, estaven confrontats", destaca Flores, que descriu les protagonistes com "dues dones que s'arrisquen a viure". El muntatge està dirigit per Magüi Mira i també compta en el repartiment amb Luis Mottola i Antonio Hortelano.

Una actriu "de fetge, ànima i cor"

Flores encarna a l'escenari l'Aurora, una viuda que vol controlar i decidir sobre la vida de la seva filla. Per construir el personatge, l'actriu explica que ha deixat fora totes les seves experiències personals. "Soc una actriu visceral, de fetge, ànima i cor, no de mètode. No m'he inspirat en cap relació personal meva i l'obra no té res a veure amb la meva mare. El passat és això, aigua passada", subratlla Flores.

Com està passant a tots els teatres, la companyia de La fuerza del cariño s'ha hagut d'adaptar als nous protocols per evitar contagis de coronavirus. Això no impedeix, però, que a l'escenari els actors es toquin i estiguin a prop. "Fer funcions amb mascareta i a dos metres de distància és impossible. A l'obra ens toquem molt, però tots ens fem proves cada setmana i anem amb molt de compte", assenyala l'actriu. Després de fer temporada a Barcelona, el muntatge té una gira programada per diverses ciutats com Alacant, Sevilla i Las Palmas, però les funcions estan subjectes a l'evolució de la pandèmia.