Mor el dissenyador Milton Glaser, creador del logotip 'I love NY'

Milton Glaser, el dissenyador novaiorquès que va crear l'icònic logotip de la seva ciutat, I love NY, va morir aquest divendres, el mateix dia que complia 91 anys, a Nova York. Segons ha explicat la seva dona, Shirley, al New York Times, Glaser, que arrossegava problemes renals, ha mort a causa d'un ictus.

Nascut al barri del Bronx el 26 de juny del 1929, fill d'immigrants jueus hongaresos, Glaser va fer els primers passos en el camp del disseny el 1954, quan, amb uns companys, va fundar Push Pin Studios. Aquesta marca, que Glaser va codirigir durant 20 anys, es va convertir ràpidament en un referent del disseny gràfic, amb una clara aposta per la modernitat.

El 1966 va crear la que seria la primera de les seves grans obres: el pòster de Bob Dylan que acompanyava el disc recopilatori que el músic va publicar el 1967. L'obra, de la qual se'n van distribuir gairebé sis milions de còpies a tot el món, consisteix en un perfil en blanc i negre del cap del cantant, amb uns cabells de colors psicodèlics.

Però sens dubte la seva gran creació va ser el logotip I love NY, amb la paraula love substituïda per un cor vermell, que Glaser va dissenyar el 1976 i que a partir de l'any següent la ciutat de Nova York va començar a utilitzar oficialment com a centre d'una campanya per promoure el turisme. Glaser va cedir el disseny gratuïtament a la ciutat, que l'ha explotat en tot tipus de marxandatge. Avui en dia la imatge és reconeguda internacionalment.

El 1968, a més, Glaser i el periodista Clay Felker van fundar la revista New York, amb l'objectiu de ser un reflex de la vida política, social i cultural de la ciutat. Glaser hi va treballar fins al 1977.

Entre els reconeixements que ha rebut durant la seva vida destaca la Medalla Nacional de les Arts que li va atorgar el president dels Estats Units Barack Obama l'any 2009, un premi que fins llavors no havia recaigut mai en un dissenyador gràfic. A més, el museu Cooper Hewitt li va concedir el 2004 el premi nacional de Disseny per la seva trajectòria en aquest àmbit, en reconeixement a les seves "significatives contribucions a la pràctica contemporània del disseny".