Els museus municipals de Barcelona van rebre el 2017 gairebé cinc milions de visitants

Els museus i els centres d'exposició municipals de Barcelona van rebre 4.886.831 visitants durant el 2017, 220.000 més que el 2016. Alguns dels efectes d'aquest augment es troben, segons explica l'Icub en un comunicat fet públic aquest dilluns, en exposicions com 'David Bowie is' i 'Tapas. Spanish design for food', del Museu del Disseny de Barcelona. Les dades són provisionals; les definitives es faran públiques al març.

Gràcies a 'David Bowie is' i 'Tapas. Spanish design for food', el Museu del Disseny ha duplicat la xifra de visitants repecte a l'any passat: de 117.267 ha passat a 234.676. En canvi, El Born Centre Cultural ha experimentat un lleuger descens de visitants (de 1.306.230 a 1.299.134), però això no ha impedit que torni a ser un dels més concorreguts.

A continuació d'El Born hi ha el Museu Picasso, que va superar el milió de visitants (1.046.190, respecte els 954.895 visitants del 2016). El Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) ha rebut més visitants, i ha passat de 926.571 el 2016 a 927.288 el 2017. Per la seva banda, el Castell de Montjuïc ha rebut 761.725 visitants respecte als 734.460 del 2016. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha tingut 238.736 visitants respecte als 232.306 de la temporada anterior.

Pel que fa a La Virreina Centre de la Imatge, ha passat de 92.772 a 88.920 usuaris, i La Capella, de 50.782 a 54.689 visitants. La Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani ha aconseguit 11.292 visitants, davant dels 10.202 aconseguits el 2016.

Per contra, altres museus i centres d'exposicions municipals han reduït el seu nombre de visitants. Per exemple, el Museu de Cultures del Món ha passat de 52.394 visitants el 2016 a 51.812, i el Museu de la Música, de 54.546 a 34.332. La davallada més significativa es troba a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que va passar de 14.293 a 8.416.