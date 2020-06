El Museu Puixkin de Moscou mostra en línia el videoart de la Galeria Senda

La xarxa permet col·laboracions que d'una altra manera serien molt més difícils: el Museu Estatal de Belles Arts Puixkin de Moscou ha convidat la Galeria Senda a col·laborar en el projecte 100 ways to live a minute ( 100 maneres de viure un minut). Plegats presenten fins dissabte un programa de videoart amb artistes catalans, espanyols i llatinoamericans com Glenda León, Teresa Serrano, Miguel Ángel Río, Anna Malagrida, Isabel Rocamora, Adrián Balseca i Antoni Miralda sota el concepte del tedi.

"L'art ens pot ensenyar formes no convencionals de concebre i experimentar el temps. En particular, el videoart explora una estètica que sovint recorda la inquietud del tedi: trenca amb el llenguatge narratiu de la televisió i el cinema, i ofereix una experiència del temps poc convencional per als ulls i l'oïda", diu la presentació del programa.

La programació endegada per la Galeria Senda de Barcelona i el Museu Puixkin porta per títol Tedium i avui a les 18 h se n'emet la segona sessió amb treballs d'Adrian Balseca i tres més de Miguel Ángel Ríos. La tercera convocatòria se celebrarà dissabte a la mateixa hora i inclourà vídeos d'Antoni Miralda, Isabel Rocamora i Teresa Serrano.