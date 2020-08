La música no s’atura a l’agost

La pandèmia està sent devastadora per a la música en directe, sobretot per a les sales de concerts i per a festivals de tota mena que no poden contractar artistes internacionals. A més, arrasat el circuit de festes majors, les possibilitats de tenir una oferta prou àmplia s’han reduït considerablement. Tanmateix, la música no s’atura, i després d’un mes de juliol alimentat per festivals com el Grec i el Cruïlla XXS, arriba un agost en què els concerts s’escampen arreu sempre en formats segurs d’acord el temps del covid.

Fes Pebralbes

Los Secretos, Andrea Motis i Guitarricadelafuente

La cancel·lació dels concerts de Van Morrison no va aturar la programació de l’adaptació del Festival de Pedralbes a la realitat covid. De fet, el calendari d’actuacions s’allargarà fins al 16 d’agost. L’oferta d’aquest cap de setmana combina uns veterans del pop espanyol com Los Secretos (dijous) amb un jove pràcticament acabat d’arribar, però que ja és capaç d’exhaurir les entrades: Álvaro Lafuente, més conegut com a Guitarricadelafuente. Lafuente, nascut a Benicàssim de família aragonesa, s’estrenarà divendres a Pedralbes per fer valer una personal aproximació indie a folklores diversos. Temes com Guantanamera (res a veure amb el clàssic cubà) i Agua y mezcal són la seva carta de presentació. La programació del Fes Pedralbes també inclou dissabte l’actuació de Momo, la banda de tribut a Queen, i diumenge un concert d’Andrea Motis.

Porta Ferrada

Albert Pla, Los Secretos, Coque Malla, Nil Moliner i Arnau Griso

Porta Ferrada va ser un dels festivals que amb més determinació va defensar la possibilitat de celebrar-se aquest estiu. I se n’ha sortit. Amb el Guíxols Arena preparat per a les contingències de la pandèmia, Pablo López va inaugurar el 2 d’agost una edició dedicada a la memòria de Pau Donés. L’activitat d’aquests dies a Porta Ferrada té diversos punts d’interès. El primer, l’oportunitat de veure Albert Pla aquest dijous estirant del fil de l’espectacle Miedo. Divendres hi haurà doble cartell de pop espanyol amb Los Secretos i Coque Malla, i el pèndol generacional es desplaçarà dissabte fins a Nil Moliner (amb l’ex Bullitt Xavier Calvet com a teloner) i diumenge fins al duo Arnau Griso. És a dir, bonrotllisme per damunt de tot a les nits de Sant Feliu de Guíxols.

Nits del Fòrum

Cariño i Javiera Mena

El rebrot de contagis de mitjans de juliol a Barcelona va dur la direcció del Primavera Sound a cancel·lar els concerts del cicle Nits del Fòrum fins a l’1 d’agost. El quartet madrileny Hinds va obrir una represa que ha continuat dimecres amb el thrash metal d’Angelus Apatrida. Les següents propostes són més pop. Dissabte hi actuarà el trio madrileny Cariño, que durant el confinament va publicar Excusas i una Te brillan més estripada produïda per Juan Pedrayes, de Carolina Durante. I diumenge hi arribarà la xilena Javiera Mena, que anuncia un xou d’electrodisco per ballar... respectant l’espai de seguretat. “Serà un new set raver per ballar”, diu.

Sala Barcelona

Los Tiki Phantoms, Tversky, Putilatex i Las Bajas Pasiones

Les sales de concerts són un dels espais més damnificats pels efectes del coronavirus. Per això l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Sales de Concerts van mirar de pal·liar la tragèdia treballant conjuntament en la programació de la Sala Barcelona al pati d’armes del castell de Montjuïc: quatre concerts cada setmana del 2 de juliol al 30 agost, amb habituals de les sales catalanes i propostes emergents. Dijous és el torn del rock’n’roll de Los Tiki Phantoms i The Lizards. Divendres hi haurà l’ electrofunk del duo Tversky. Dissabte el castell es vestirà de cabaret electropunk amb Putilatex i Samantha Hudson. I diumenge tancarà la setmana l’ electro-rap-queer de Las Bajas Pasiones.

Sons del Món

Miki Núñez, Manel i Stay Homas

La Ciutadella de Roses, seu del Festival Sons del Món, també ha adaptat la seva monumentalitat a la lògica covid: 800 espectadors asseguts en un espai amb capacitat per a 2.400. S’hi han vist ja concerts de Sopa de Cabra, Diego el Cigala i Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida, noms que sovintegen en altres cites musicals estiuenques, com passa amb els artistes i grups que passaran per Roses aquesta setmana: Miki Núñez divendres, Manel dissabte i Stay Homas diumenge.

AIMS Festival

Concert inaugural de l’Acadèmia de Solsona

Una trentena de concerts programa l’ Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) fins al 24 d’agost. En el concert inaugural, el 9 d’agost, sonaran obres de Piazzolla, Beethoven i Gounod.

Festival de Torroella

Jordi Savall & Hespèrion XXI

Els festivals de música clàssica que van decidir no cancel·lar l’edició del 2020 també han hagut d’adaptar-se a la nova realitat. El de Torroella de Montgrí, per exemple, reduint l’oferta. Tanmateix, sense abaixar el nivell: aquest dissabte, concert de Jordi Savall & Hespèrion XXI amb el programa Orient-Occident: Diàleg de les ànimes.

Festival Portalblau

Gemma Humet, Maria Jaume, i Alessio i Giancarlo Arena

La Mar d’en Manassa, a l’Escala, és un altre dels espais privilegiats per a la música. Escenari del Festival Portalblau, aquesta setmana acull concerts de proximitat de Gemma Humet (divendres), la cantautora mallorquina Maria Jaume (dissabte) i els germans Alessio i Giancarlo Arena (diumenge).

Museu Pau Casals

Leos Quartet

El Festival Pau Casals va haver de cancel·lar la 40a edició, però el Vendrell no s’ha quedat sense música, perquè el Museu Pau Casals programa al jardí un cicle de concerts de músics sorgits de l’Esmuc que s’inaugura dissabte amb el Leos Quartet.

Donzella de la Costa

El Sobrino del Diablo & Laura Jara

La terrassa de la Donzella de la Costa, al passeig Marítim de Badalona, ofereix cada diumenge un concert de sobretaula a les 16.45 h. El del 9 d’agost el protagonitzen El Sobrino del Diablo i Laura Jara, que comparteixen un xou d’humor, diversitat estilística i versions.