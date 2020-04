Els músics de carrer alerten sobre la situació d'emergència

L’Associació de Músics i Artistes del Park Güell ( AMUA) alerta sobre "la situació de desprotecció i fragilitat" en què es troben els músics de carrer a causa de la crisi del coronavirus. També afegeixen: "Cal trobar solucions que emparin la situació de desprotecció en la qual es troben gran nombre de companys dins i fora del nostre col·lectiu per la paralització absoluta de la nostra activitat, a causa de l'estat d'emergència pel covid-19".

En el manifest impulsat per l'AMUA, defensen el confinament "com a mesura necessària i de solidaritat amb la ciutadania davant l'actual crisi sanitària". Tanmateix, recorden que l'aturada de l'activitat també els afecta. "No podem sortir al carrer a actuar, ni rebre les donacions que sovint són la nostra única sustentació. Una part important del nostre col·lectiu no comptem amb estalvis, ni prestacions socials específiques com ajudes per a l'habitatge o per al subministrament de recursos bàsics essencials, per no ser considerats persones en situació d'exclusió social; no obstant això, molts vivim en situació de vulnerabilitat", expliquen. El comunicat, asseguren, neix de "la necessitat real d'exposar la situació de precarietat en la qual es troba la gran majoria d'artistes de carrer i de recalcar la contundència i profunditat amb la qual s'agreujarà aquesta crisi dins d'uns col·lectius que, ja de per si, són tan fràgils i alhora suposen un bé cultural reconegut per la ciutat de Barcelona".

Els músics de carrer, com altres treballadors de base de l'àmbit cultural, sovint són exclosos en les negociacions sectorials amb les administracions, més centrades en qüestions purament empresarials. Per això, els del Parc Güell van associar-se el 2006, per intentar tenir una veu que els representi dins el sector i defensi les seves reivindicacions.