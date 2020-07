Els Nens Cantaires de Viena, en risc de fallida per la pandèmia

El futur dels Nens Cantaires de Viena, el cor infantil més famós i viatger del món, "lamentablement no pinta gaire bé". Ho explica a l'agència Efe el president i director artístic de la formació, Gerald Wirth, que assenyala que per culpa de la pandèmia el cor no ha pogut actuar des del 8 de març. La companyia és una associació sense ànim de lucre que va néixer el 1498 i que es finança principalment amb les seves actuacions. Ara, arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, s'enfronta a una situació inèdita.

Des de principis de març, la companyia ha hagut de cancel·lar 113 concerts, una xifra que "previsiblement augmentarà fins a 200" quan acabi l'any, segons indica la responsable de dramatúrgia del cor, Tina Breckwoldt. La pandèmia "és una catàstrofe per a tots els organitzadors d'esdeveniments culturals, ja que temen la falta de públic i no poden assumir el risc de pagar el lloguer de les sales", assenyala Breckwoldt, que afegeix que el cor acaba de cancel·lar la gira pels Estats Units planificada per a la tardor i la d'Alemanya prevista per al desembre. Al país germànic ara mateix es permeten els concerts sota estrictes mesures de distanciament físic, que redueixen al 25% l'aforament de les butaques. "Això no és rendible", subratlla Breckwoldt. Tampoc podran dur a terme les actuacions previstes al Festival de Salzburg.

Pèrdues milionàries

La pèrdua d'ingressos de l'associació és, ara per ara, d'uns 800.000 euros, però es preveu que a finals d'any aquesta xifra hagi arribat als dos milions d'euros. Si és així, el cor s'haurà de declarar insolvent. "Des de fa setmanes mantenim intensos contactes amb diversos ministeris i amb l'Ajuntament de Viena, però de moment no hem rebut respostes concretes. Esperem alguna ajuda", diu Wirth, que reconeix que l'associació tindrà dificultats per pagar el personal a partir del setembre. El director espera poder sobreviure fins que el cor "torni a funcionar de forma més o menys normal". Això podria passar, afegeix, "la propera primavera si ja hi ha una vacuna contra el covid-19".

El pressupost anual del cor és de 3,2 milions d'euros i cobreix des dels sous i les vacunes dels nens necessàries per viatjar fins a la calefacció de la seva seu, al Palau Augarten. En aquest edifici hi ha el col·legi on viuen internats 99 cantaires d'entre 9 i 14 anys, que es divideixen en quatre cors homònims quan van de gira. Cadascun d'aquests grups ofereix, de mitjana, uns 300 concerts cada any.

Gran part de la despesa es destina al personal, a l'educació i al manteniment dels menors (se'ls paga des de l'alimentació fins als típics vestits de mariners que utilitzen per actuar). "El 75% del pressupost el cobrim amb els concerts i les actuacions. La resta prové dels drets d'autor de les gravacions, de patrocinis i esporàdicament d'algunes donacions", precisa Breckwoldt.

Cada cantaire costa 3.000 euros al mes

Cada cantaire del grup costa a l'organització entre 2.500 i 3.000 euros al mes, diuen els responsables de l'associació. Els pares dels infants aporten una quantitat simbòlica de 100 euros mensuals i els que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica no l'han de pagar. "Volem que cada nen que ho desitgi tingui l'oportunitat de cantar sense que hi influeixi la situació econòmica de la seva família", subratlla Wirth, que destaca que els cantaires "provenen de diverses classes socials, religions i nacionalitats".

A banda de les cancel·lacions i els problemes financers, el coronavirus ha afectat també altres aspectes de la vida dels cantaires. L'internat està tancat des del març i molts dels membres de la formació han hagut de tornar a les seves llars. Només els que viuen a Viena poden assistir a les classes i assajos. A més, per minimitzar el risc de contagi canten només en grups petits, d'unes 15 veus. Ho fan o bé al gimnàs del col·legi o a la zona de la piscina, dues sales "amb molt aire" i prou espai per mantenir la distància física recomanada.