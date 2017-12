La nit que Little Steven va fer de DJ per als fans

Little Steven arriba al Hard Rock Cafe com una estrella de rock. Surt d'un cotxe de vidres tintats, passa fugaçment pel 'photocall' on més d'un centenar de fans fa una hora que l'esperen i entra al local de plaça Catalunya de Barcelona trepitjant la catifa vermella que li acaben de posar. Darrere seu, la munió de fans s'amuntega als espais lliures que queden al restaurant, que ja estava ple com un ou abans que hi entrés la mà dreta de Bruce Springsteen a la E Street Band. Seguit per un núvol de fotògrafs, el carismàtic músic i actor avança entre expositors: roba interior sadomaso de Madonna, una guitarra firmada per Red Hot Chili Peppers, una camisa Michael Jackson, una caçadora de David Bowie...

Steve Van Zandt té un programa de ràdio i Hard Rock Cafe n'és patrocinador. Per això, durant la seva gira el músic en visita els locals, hi posa música, es troba amb els fans i atén la premsa, tot a la vegada. Una bogeria per algú que no estigui acostumat amb les vicissituds de la fama, però ell sembla trobar-s'hi com un peix a l'aigua. Comença amb 'Do you remember rock'n'roll radio?', dels Ramones, i s'asseu a parlar amb un periodista. Els fans s'arremolinen a la barra amb còpies de 'Soulfire', el primer disc que Van Zandt treu en solitari des de 1999 i que presentarà la nit següent a Razzmatazz. És la seva segona visita amb The Disciples of Soul a Barcelona. L'anterior va ser aquest estiu al festival Cruïlla.

“Serà diferent –assegura–, una cosa és un festival a l'aire lliure i l'altra son dues hores i mitja de música molt intensa en una sala”. Gesticula, fa ballar els anells i et clava la mirada d'ulls grossos, de gran expressivitat. Mentre contesta les nostres preguntes, el mànager l'ajuda a canviar les cançons, però ell també puja i baixa de l'escenari, dedicant algunes paraules als seus seguidors entre periodista i periodista. Mentrestant, els cambrers serveixen hamburgueses i begudes a un ritme frenètic. Sona 'Everybody's everything', de Santana. Però, perquè ha trigat vint anys a treure un nou disc en solitari? “He estat catorze anys fent d'actor amb 'Els Soprano' i amb 'Lilyhamme'r, després una altra gira amb Bruce Springsteen... i abans que te n'adonis t'han passat vint anys”. Però algú va proposar-li reunir una banda per tocar a un festival de blues i Steven es va reconciliar amb la seva pròpia música. “Em va semblar important, que tenia valor, és una música diferent de tot el que es fa avui i mereix estar en la consciència col·lectiva. És com si fos el primer disc i la primera gira per a mi, veurem on ens porta”. Són quinze músics a l'escenari, amb tres coristes i una secció de vent-metall, un so gran, tal com ell sent la música. “A la gent li agrada, no es veuen gaire sovint formacions de quinze músics”, diu.

Per a Van Zandt, la gira de 'The river' que va passar pel Camp Nou al maig passat és la millor que ha fet amb el Boss des de la gira original de 'The river'. “Això què son, 35 anys? Guau”, suspira. El músic, però, desmenteix la creença que diu que el públic barceloní de Springsteen sigui especial: “No... potser els espanyols i els italians, com jo, som més emocionals, però això no vol dir que la gent del nord no ho visquin de forma entusiasta”. Mentrestant, a la seva cabina de DJ han sonat cançons de The Crystals, Them, The Dave Clark Five... però un assistent el crida que ha d'anar a canviar el disc. Una darrera pregunta: continuaràs fent d'actor? Faràs algun paper que no sigui de gàngster? Riu. “A la gent li agrado fent de gàngster, no ho puc evitar! Si m'ofereixen un bon gàngster l'agafaré! Qui ho sap!”.