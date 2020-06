La nova temporada d'Ibercamera començarà el gener del 2021

“Hem viscut una enorme tragèdia. Per salvar vides Beethoven no és necessari, però sí per viure, així que la bona notícia és que el que fem nosaltres, servir una tradició que reinterpreta un patrimoni artístic extraordinari i immaterial, no s’acabarà amb la crisi del coronavirus, com tampoc es va acabar amb les dues guerres mundials”, deia Josep Maria Prats, president d’Ibercamera, a l'ARA fa unes setmanes. I efectivament, no s'ha acabat. Ibercamera continua fent feina, però amb prudència. La nova temporada, la 37a, a L'Auditori de Barcelona i el Palau de la Música, començarà el gener del 2021 i oferirà nou concerts, tres dels quals seran els que van haver d'ajornar a causa del coronavirus.

La primera cita de la temporada, el 21 de gener, serà amb la reprogramació del Rèquiem de Verdi a càrrec l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinski. Les altres recuperacions de la temporada 2019-2020 són el recital de Martha Argeric (15 de febrer) i el de Maria João Pires i Fumiaki Miura (21 de setembre del 2021). Els sis concerts nous del 2021 són: La creació de Haydn amb l'Orquestra de la Ràdio d’Hongria dirigida per János Kovács (9 de febrer, Palau de la Música); La cançó de la terra, interpretada per la Simfònica SWR de Stuttgart, amb Teodor Currentzis a la batuta (22 de març, L'Auditori); el pianista Daniil Trifonov lligant Bach i Brahms (23 de març, Palau de la Música); l'Orquestra de Cambra de Viena amb un programa mozartià i el violinista Fumiaki Miura i la pianista Varvara com a solistes (29 d'abril, Palau de la Música); la Sisena de Mahler amb Jonathan Nott dirigint la Simfònica de Tòquio (26 de maig, L'Auditori), i, per tancar la temporada, un recital del pianista Maurizio Pollini (27 d'octubre, Palau de la Música).

"No descartem que si la situació està normalitzada fem algun concert extraordinari (en el tercer trimestre d'aquest 2020)", ha explicat Prats a ACN. El president d'Ibercamera agraeix l'esforç de tots els col·lectius "que han donat la cara durant tot aquest episodi", i encara més sentidament als abonats que els han fet costat i els han donat "suport" davant les decisions preses aquests mesos, com els ajornaments i les cancel·lacions. "Ha sigut massiu i realment commovedor, extraordinari", ha dit.