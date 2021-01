La divisió al PEN Català s'agreuja amb una fuga col·lectiva de 21 socis

Una vintena d'escriptors s'han donat de baixa, col·lectivament, del PEN Català. Amb aquest gest els autors volen "denunciar les múltiples irregularitats de la junta actual" presidida per Àngels Gregori i fan una crida a altres socis perquè s'hi adhereixin. Entre els socis que s'han donat de baixa hi ha Maria Barbal, Ramon Solsona, Josep Maria Terricabras, Narcís Comadira, Núria Cabré, Feliu Formosa i Toni Sala. Els escriptors expressen així el rebuig a l'actuació d'alguns membres de la junta, als quals atribueixen "acusacions greus mai demostrades [contra l'anterior junta presidida per Carme Arenas], insinuacions no contrastades, mitges veritats, interpretacions interessades, escenificació victimista, bandejament dels canals de comunicació amb els socis i priorització de l'espectacle públic en diaris i mitjans audiovisuals, manipulació d'assemblees i silenciament de veus discordants per afavorir un discurs únic".

Els escriptors diuen que aquestes accions són "tot el contrari del que representa i defensa el PEN arreu del món" i consideren que no poden "continuar sent còmplices" de la situació: "Ens disgusta i ens dol profundament. No hi reconeixem el PEN Català que ens va atraure a formar-ne part i que tant de prestigi i visibilitat havia guanyat en els darrers anys".

Una crisi que va esclatar el 2019

El PEN Català és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a la defensa de la llibertat d’expressió i els drets lingüístics. La crisi de l'entitat es remunta al 2019 quan la junta va detectar "irregularitats" als comptes. En una auditoria a la qual va tenir accés l'ARA es concloïa que s'havien tret 280.000 euros sense justificació durant deu anys (entre el 2009 i el 2017) i s'atribuïa la responsabilitat dels fets a Carme Arenas, que va ser presidenta del PEN Català del 2010 al 2018 i secretària general entre el 2002 i el 2010.

El juny del 2019 l'entitat va celebrar una assemblea extraordinària perquè els socis votessin si s'emprenien accions judicials contra Arenas. Dels prop de 500 socis de l'entitat, 169 hi van votar a favor i 24 en contra. A la tardor del 2019 es va iniciar un procés de mediació entre els advocats de les parts respectives que va culminar el novembre passat amb una nova assemblea de l'entitat. Arenas explica que la baixa col·lectiva dels socis ja es va plantejar fa un any. "Estaven molestos per com s'havien portat les coses, amb enganys i subterfugis. Els vaig demanar que s'esperessin per no fer mal al PEN. Però durant tot aquest temps no s'ha aportat ni una prova de les acusacions", diu Arenas. Després d'aquella última assemblea, l'entitat va anunciar que emprendria accions judicials contra l'expresidenta. "Jo encara no he rebut cap demanda. Puc garantir que no hi ha hagut mai cap forat al PEN, tot és pura mentida. Anar als tribunals serà l'única manera d'ensenyar i dir les coses clares. No pot ser que diguin tantes barbaritats i els surti de franc", afirma.

La presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, diu que a l'última assemblea "es va explicar com s'havia arribat a aquesta situació i que no s'havia aconseguit arribar a un acord" amb Arenas, motiu pel qual es va decidir "tirar endavant la demanda". Sobre la baixa col·lectiva de socis feta pública aquest dimecres, assegura que "els noms dels signants coincideixen amb les persones que es van posicionar públicament en defensa de l'antiga gestió". També considera que aquesta escissió "mostra clarament dues maneres d'entendre l'entitat i la gestió dels recursos públics destinats a la cultura", i posa èmfasi en l'actitud de la junta actual. "Hem mostrat la màxima discreció des del primer moment i hem fet el que tocava. Els socis han de conèixer els fets, però els plats bruts no s'han d'ensenyar als mitjans de comunicació, sinó als jutjats", conclou.