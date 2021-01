'El pequeño vampiro': qui no ha somiat alguna vegada fer-se amic dels monstres?

'El pequeño vampiro'

(4 estrelles)

Direcció: Joann Sfar. Guió: Sandrina Jardel i Joann Sfar a partir del còmic de Joann Sfar. 85 min. França i Bèlgica (2020). Animació. Estrena als cinemes

El Petit Vampir està avorrit de l’eternitat. Fa segles que té deu anys, i ha esgotat totes les opcions d’entreteniment que li ofereix la casa encantada on no viu amb una colla de monstres entranyables. A ell li agradaria anar a l’escola i conèixer altres nens, però la seva mare, Pandora i el seu padrastre, el Capità dels Morts, rebutgen la petició titllant-la d’antinatural i tement que això pugui atreure els enemics dels quals s’amaguen de temps ençà. Evidentment, el Petit Vampir acaba desobeint el consell patern, i cada nit s’escapoleix per fer els deures d’en Michel, un nen amb qui trava una peculiar relació epistolar.

Aquest vincle inesperat entre el món dels vius i el dels espectres és el principal motiu que El pequeño vampiro conserva del seu origen com a còmic per a infants feliçment llunàtics. Per preparar el salt dels personatges a la pantalla, el seu creador, Joann Sfar, endolceix el traç del dibuix, que perd la rugosa tremolor de les vinyetes, però no sacrifica el seu amor per la disfuncionalitat grotesca. El Petit Vampir i l’humà Michel abracen la seva diferència amb entusiasme, i en relatar les seves peripècies a la recerca d’una noció de família poc convencional, la mirada de Sfar, plena de sentit de la meravella, canalitza les fantasies de tots aquells que alguna vegada han desitjat ser còmplices de l’obscuritat.