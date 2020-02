Plácido Domingo demana perdó i accepta "tota la responsabilitat" de les acusacions d'assetjament sexual

"Accepto tota la responsabilitat". El tenor espanyol Plácido Domingo ha demanat perdó pel dolor causat a totes les dones que l'han acusat d'assetjament els últims mesos i ha al·legat que "aquesta experiència" l'ha fet créixer. Domingo ha trencat el seu silenci a través d'un comunicat emès a l'agència Europa Press just el dia que ha sortit a la llum una investigació del sindicats dels EUA que representa els artistes d'òpera, que conclou que el tenor va assetjar sexualment de dones i va abusar del seu poder quan era director de l’Òpera Nacional de Washington i de Los Angeles, segons informa Associated Press i recull El País. Els advocats contractats pel sindicat han observat un patró clar de conducta sexual inapropiada durant almenys dues dècades en la seva investigació amb més d'una cinquantena de fonts anònimes.

Després d'haver-se pres un temps per reflexionar, el tenor diu que ha analitzat els casos i que ha entès que, malgrat que no era la seva intenció, "mai ningú s'hauria de sentir d'aquesta manera". És per això que diu estar compromès amb un canvi positiu en la indústria de l'òpera perquè ningú hagi de tornar a passar per això. "El meu fervent desig és que aquest sigui un espai més segur per treballar, i espero que el meu exemple ajudi els altres a seguir els meus passos", ha assegurat.

Al comunicat, s'ha mostrat comprensiu amb "les companyes que es van sentir prou còmodes per parlar". "Entenc ara que algunes d'aquestes dones poguessin tenir por d'expressar-se honestament perquè els preocupava que fer-ho afectés les seves carreres", ha admès.

El tenor s'ha expressat així mesos després que sortissin a la llum les primeres denúncies per assetjament sexual que van precipitar la cancel·lació d'algunes de les seves actuacions arreu del món i la dimissió del tenor com a director general de l' Òpera de Los Angeles. En un primer moment, Domingo ho va negar tot i es va defensat dient: “La gent que em coneix i que ha treballat amb mi sap que no soc algú que intencionadament faci mal als altres o els ofengui o els faci sentir malament. No obstant això, reconec que les normes i els estàndards que avui ens jutgen (i així ha de ser) són molt diferents de com eren en el passat. Tinc el privilegi de tenir 50 anys de carrera en el món de l’òpera i continuaré mesurant-me amb els estàndards més alts”.