'1917' triomfa als Bafta i agafa embranzida de cara als Oscars

La pel·lícula 1917 ha sigut la gran triomfadora de la 73a edició dels premis Bafta, que són l'avantsala dels Oscars. El film de Sam Mendes ha guanyat set guardons, entre els quals hi ha el de millor pel·lícula i el de millor director. Aquesta història de dos amics a les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial estava nominada a nou categories i finalment ha aconseguit guanyar les de millor film britànic, millor so, millor fotografia, millor disseny de producció i millors efectes visuals.

Joker era la pel·lícula amb més nominacions d'aquesta edició dels Bafta, però finalment només ha recollit tres premis. La pel·lícula de Todd Phillips ha obtingut els guardons a millor música original, millor repartiment i millor actor per la interpretació de Joaquin Phoenix. En la recollida del Bafta, l'actor ha fet una crida a la diversitat i a la inclusió ètnica al cinema. Una altra de les triomfadores de la nit ha sigut Parásitos, el llargmetratge dirigit per Bong Joon Ho, que ha obtingut el Bafta a millor pel·lícula de parla no anglesa (al qual també estava nominada Dolor y gloria) i el Bafta a millor guió original.

Les grans perdedores de la nit han estat El irlandés i Érase una vez... en Hollywood. Ambdues pel·lícules optaven a deu premis, però només la de Tarantino n'ha aconseguit un, el de millor actor secundari per a Brad Pitt. Judy, la pel·lícula biogràfica sobre la vida de Judy Garland, ha estat guardonada amb el Bafta a millor actriu per a Renée Zellweger, mentre que Historia de un matrimonio només ha aconseguit el guardó a millor actriu secundària per a Laura Dern. Els Bafta també han reconegut Jojo Rabbit, For Sama, Mujercitas, Bombshell i Bait. A més, el film animat Klaus, del director espanyol Sergio Pablos, s'ha endut el Bafta a millor pel·lícula animada.