La professora de francès

Cap a l’any 1976, monsieur Duval va entrar a les nostres vides. Va ser a l’Institut Joan Alcover de Palma, que llavors només era femení. Entre els molts bon professors que hi trobàrem hi destacava la de francès, Aina Moll, que n’era la catedràtica i l’autora dels llibres protagonitzats pels Duval, amb què vam conèixer l’idioma de Jacques Prévert i d’Yves Montand, les cançons dels quals escoltàvem a classe. Però no era només això el que ens va marcar, sinó les classes de català que, extraoficialment, ens feia a les alumnes interessades i durant les quals ens explicava anècdotes de la seva vida. Com quan recordava que a la Sorbona de tant en tant no entenia què deien fins que va descobrir que era llatí amb accent francès... No la recordo gaire política, però sí ferma, pacient i un punt sorneguera. Va ser el contramodel de dona, intel·lectual i sàvia, que necessitàvem.