El projecte de la Biblioteca Central de Barcelona reviscola

El llarg camí de la Biblioteca Central de Barcelona va començar el 1996 i el projecte porta 22 anys donant tombs sense arribar enlloc. Però pot ser que el 2019 surti de la seva llarga letargia. En les últimes setmanes s’han reprès les converses entre la Generalitat i el ministeri de Cultura i, segons ha confirmat la conselleria de Cultura, l’any vinent es demolirà l’edifici que hi ha al solar on s’ubicarà la biblioteca. D’altra banda, el ministre de Cultura, José Guirao, va assegurar al IX Congrés Nacional de Biblioteques Públiques, celebrat a Logronyo els dies 28, 29 i 30 de novembre, que estava disposat a tirar endavant el projecte. Netejar el solar és un petit pas, però serà el primer en deu anys.

El 2003 es va decidir que la Biblioteca Central es faria en un solar de 5.500 metres quadrats entre l’Estació de França i el passeig de Circumval·lació. Un any abans, i després de desenterrar les restes de la Barcelona del 1714, es va descartar que l’equipament es pogués fer a l’antic Mercat del Born. Fins al 2009 no es va convocar un concurs públic, les obres havien de començar el 2011 i era una de les peces principals del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010.

Nitidus Arquitectes, SLP, dirigida per l’arquitecte Josep Maria Miró Gellida, va guanyar el concurs públic, en què es van presentar 71 propostes. Han passat molts anys i hi ha discrepàncies entre les administracions públiques implicades (Ajuntament, Generalitat i ministeri) sobre si s’haurà de revisar o no. La biblioteca ideada per Nitidus es pot modular d’acord amb les necessitats que la realitat vagi definint i, d’acord amb el ministeri, es preveia una execució per fases.

La superfície construïda seria de 18.000 m 2 i constaria de tres edificis, un dels quals de 1.700 m 2 dedicat exclusivament al públic infantil i juvenil. També s’aposta per terrasses o patis interiors pensats com a zones de lectura informals. Es planteja incloure-hi també un auditori amb capacitat per a més de mig miler de persones. I es voldria aprofitar la biblioteca per unir el parc i l’Estació de França. D’altra banda, tenir espais a l’aire lliure és una de les grans apostes del projecte.

Sempre s’ha dit que no hauria de ser una biblioteca tradicional perquè Barcelona té una xarxa de biblioteques força potent. L’aposta era fer un equipament interdisciplinari, de nova generació, especialitzat en la lectura i l’escriptura. Barcelona és l’única demarcació de l’Estat -exceptuant el País Basc, que ha renunciat a tenir-ne- que no pot presumir de biblioteca provincial. L’argument del ministeri de Cultura per no construir-la sempre ha sigut el mateix: no hi ha partida pressupostària. De moment hi ha el compromís de deixar el solar net, però no hi ha calendari per construir l’equipament.