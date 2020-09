"Avui la Mafalda plora" i els lectors de Quino també

El dibuixant Quino, pare de Mafalda, ha mort aquest dimecres als 88 anys i els lectors de les seves vinyetes han inundat les xarxes socials amb imatges d'aquesta nena peculiar amb una mirada incisiva com un ganivet. "Avui la Mafalda plora" i "Avui la Mafalda queda òrfena", han escrit molts usuaris a les xarxes socials.

"¿I com s'ho fa algú per enganxar-se això a l'ànima?", es pregunta la Mafalda amb una tireta a la mà. Amb aquesta vinyeta, el cantant Alejandro Sanz ha acomiadat el dibuixant, del qual ha lloat com sabia transmetre "la seva visió del món a través de la ploma". L'actor Chino Darín ha escrit: "Ha marxat Quino i ens ha deixat de tot".

Santiago Segura ha dit que Quino era "un tità del còmic argentí" i "un mestre de l'humor gràfic", mentre que l'escriptor Fernando Aramburu ha publicat una vinyeta de la Mafalda amb el Guille, el seu germà, seguida de la frase "S'han quedat orfes". L'historietista argentí Liniers ha fet servir les imatges per dir adeu a Quino. Ho ha fet amb tres cors trencats i una vinyeta dedicada al seu mestre i company de professió.

També hi ha hagut nombroses reaccions polítiques. La Casa Rosada -seu de l'executiu argentí- ha agraït a Quino el seu talent, art i compromís amb l'Argentina. "Deixa un llegat inesborrable a la cultura argentina", ha afegit el ministre de Cultura del país llatinoamericà. La vicepresidenta de l'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha recordat el discurs de Quino el 2012, durant la inauguració del Centre Cultural Julio Le Parc de Mendoza. "Mafalda deia les coses que no es podien dir perquè estava prohibit", va explicar aleshores el dibuixant.

El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha assenyalat: "Els dibuixos, els personatges, la genial Mafalda, formen part de les nostres vides, de la nostra memòria, dels nostres records". La Reial Acadèmia Espanyola ha recordat Quino amb una vinyeta hilarant sobre la Mafalda, el seu pare i un diccionari, i Amnistia Internacional ha destacat l'enginy i l'habilitat del dibuixant per "tractar amb un humor exquisit qüestions serioses com la justícia, la llibertat i el poder".