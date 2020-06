"Pau Donés ens deixa la seva música com una abraçada sense final"

Poc després de saber-se que el cantant Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, ha mort als 53 anys com a conseqüència del càncer que patia des del 2015, les reaccions de tristesa han omplert les xarxes socials. Molts fans han volgut expressar el seu condol i evocar l'autor del hit La flaca, igual com una sèrie de cantants, que han acomiadat, afligits, un col·lega que va ser molt estimat en el seu entorn.

Per exemple, Manu Guix ha sigut un dels primers a piular aquest matí:

Puto càncer dels collons. Descansa en pau estimat Pau Donés. — Manu Guix (@ManuGuix) June 9, 2020

La cantant Rozalén també ha lamentat per Twitter la mort de Donés: "Etern Pau Donés... Que la terra et sigui lleu. Aquí et cantarem sempre". Alejandro Sanz ha escrit: "Pau, no sé què dir-li a la teva família. Perquè si a mi em costa contenir les llàgrimes, m'imagino que a ells... Gràcies per la llum que vas abocar sobre nosaltres en la teva curta però preciosa vida i gràcies per la teva amistat. Una abraçada des del fons de la meva ànima a la teva família. Descansa, amic".

Una persona "noble i afable"

"S'ha aferrat a la música fins al final i ens deixa la seva música com una abraçada sense final", ha dit en declaracions a aquest diari Gerard Quintana, músic i president de l'Acadèmia Catalana de la Música. Quintana considera que era una persona "humil, planera, afable, certa, de veritat, noble i entranyable". "És un moment estrany i havia vist que els darrers dies havia empitjorat i estava irreconeixible per l'efecte que li produïa la malaltia en el seu cos, però des de la música estava igual: és una pèrdua i alhora una força que ens acompanya", ha dit Quintana.

Fede Sardà, director de Luz de Gas, explica a l'ARA que en aquesta sala barcelonina Pau Donés va fer el seu primer concert amb Jarabe de Palo a Espanya (abans havia actuat a l'estranger) i també l'últim, aquest Nadal, dues actuacions solidàries a favor de la investigació oncològica de l'Hospital de la Vall d'Hebron. “Va tocar dos cops el 23 de desembre, primer a les 19 h i després a les 22 h. Jo li vaig dir que per què no ho feia en una sala més gran, i ell em va dir que ho volia fer aquí, perquè érem amics i perquè fèiem ONGs –recorda Sardà–. Pau Donés era un bon músic, però encara millor persona. I l'èxit no el va canviar: el Pau que recordo d'aquell primer concert era com el dels últims, igual d'entregat a la seva música, igual d'optimista i animat. Es feia estimar molt”.

La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, destaca la qualitat humana de Pau Donés, que va ser cap de cartell amb Jarabe de Palo en l'edició del 2017 del Canet Rock. “Hem tingut molts artistes, al festival, però crec que ell era el més humil –recorda–. Era l'antiestrella, tot ho feia fàcil i tenia molta il·lusió per actuar. L'any passat, quan ja estava d'any sabàtic, també va voler venir a l'homenatge que li vam fer al Moncho a L'Auditori. Recordo que em va demanar si podíem moure-li l'hora de la prova, perquè aquell mateix dia tenia sessió de quimioteràpia. I va venir ell sol, amb la guitarra, sense mànagers ni res. I això no estem acostumats a veure-ho”. Recoder es confessa “molt tocada” per la mort de Donés. “Era un músic excepcional, però també un heroi que ens va donar una lliçó de valentia i optimisme. Trobaré molt a faltar aquelles abraçades que feia...”

A Twitter, Ismael Serrano ha piulat: "Era l'estiu del 97. Jo acabava de treure el meu primer disc i feia els primers concerts recorrent Espanya. La seva música sonava a tot arreu. Inevitablement les seves cançons em transporten a aquells estius en què érem invencibles i tot estava per fer. Descansi en pau, Pau Donés".

La cantant Rosana també s'ha acomiadat a les xarxes: "Sé que morir no és més que estar un temps fora. Sé que viure és entendre que el cel s'espera. Em nego a acomiadar-me de tu... Siguis o siguis, ets i simplement t'abraço, estimat Pau!!!"

El director de cinema Juan Antonio Bayona ha escrit: "Pau Donés ens ha deixat cantant, fent, com ha fet sempre, més alegre la vida. Jarabe de Palo presentava, fa a penes uns dies, la seva nova cançó. No pot haver-hi major dignitat en el comiat. DEP."

De l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, on estava ingressat, han enviat aquest missatge de condol: "Volem traslladar el nostre enorme agraïment i admiració cap a Pau Donés. Sense cap dubte, ha estat una gran inspiració i un enorme revulsiu en la nostra labor investigadora. Pau, gràcies per seguir present en el #VHIO".