Els reptes de tornar a obrir els museus

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i la Fundació Vallpalou a Lleida seran aquest dimarts dels primers museus del país que tornen a obrir les portes des que van haver de tancar-les per la crisi sanitària del coronavirus. Malgrat que els museus poden rebre públic des de la fase 1 de la desescalada, amb un terç de l’aforament, mantenint la distància de seguretat i amb mampares per limitar el contacte amb els visitants a les taquilles, entre altres mesures de protecció, la gran majoria no ho farà fins al començament de juny. "Obrir el MNAT serà com una prova pilot i ajudarà la resta a tenir més seguretat", afirma la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Elsa Ibar. Del MNAT es podrà visitar l'exposició amb fons de la col·lecció que hi ha al Tinglado 4, al moll de Costa de Tarragona, però els jaciments que gestiona, com el mausoleu de Centelles i la vil·la romana dels Munts, obriran més endavant. La visita al Tinglado 4 es podrà fer individualment o en grups de convivència en els horaris habituals, i també a la Fundació Vallpalou a Lleida amb cita prèvia per visitar en horari de tarda l'exposició Pep Duran. Dibuixar els dies.

L'Ajuntament de Barcelona, que encara no ha arribat a la fase 1, ha treballat en un pla per als equipaments museístics segons el qual "s’intentarà promoure una reobertura majoritàriament simultània, en la mesura que cada espai estigui preparat per fer-ho". La prioritat en la manera de gestionar aquest retorn és "complir les directrius establertes per les autoritats sanitàries i reobrir permetent una experiència satisfactòria al visitant i, al mateix temps, garantint la seva seguretat i la del personal que hi treballa". És probable que els museus municipals puguin tornar a obrir a partir de l'1 de juny, després d'"adquirir els materials" i fer la "resenyalització" per complir la normativa, tal com afirma el director del Servei de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Carles Vicente. Un dels equipaments més complexos és el Museu del Disseny "per les seves dimensions i la capacitat de generar molts circuits diferents", diu Vicente. Tot apunta que començaran amb franges horàries i és possible que en alguns centres hi hagi restriccions, com el tancament de la tercera planta del Museu Marès.

En el cas de la Generalitat, han elaborat un elaborat un pla de desconfinament dels museus que es troba en fase d’aprovació per part del Procicat, per a una obertura "segura i saludable". "El confinament va ser molt ràpid i molt traumàtic, i el desconfinament és més complex –explica Elsa Ibar–. El pla inclou les pautes de les fases de desconfinament que va marcar l’Estat, en funció de les regions sanitàries i de manera esglaonada; i altres aspectes consensuats amb el sector i unes altres recomanacions, com que les mascaretes siguin obligatòries, malgrat que tot és molt canviant". El document preveu quatre etapes perquè els equipaments es puguin preparar per a la reobertura, i dues d’aquestes etapes coincideixen amb les fases d’una obertura inicial restringida, durant la qual no es poden fer ni activitats ni tallers ni visites en grup. Després sí que es preveu, com diu Ibar, "una normalitat que es pot qualificar d'anormal", en què es poden reprendre les activitats. Així el procés va des d’una etapa 0, dedicada a la neteja, les senyalitzacions i la logística i la incorporació del personal a la fase 1. La fase 2 coincideix amb la reobertura restringida i la 3 amb una altra més general. "Cada equipament ha de fer el seu pla específic de desconfinament, adequat al seu espai. La realitat dels museus és molt diversa", explica Ibar. Tot i així, la reobertura dels centres de ciència i tecnologia, com el Museu de Ciències Naturals i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, està prevista per a més endavant pel seu caràcter interactiu en el qual preval "l’experiència manipuladora".

La complexitat del MNAC

La reobertura del museu capçalera del sistema català, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), és un procés "complex" per factors com el gran volum de la plantilla, que està formada per unes 300 persones entre personal propi i extern; i les grans dimensions dels espais. "Hem de reunir molt material", subratllen fonts del MNAC. I el Museu de Lleida està redactant un pla de desconfinament perquè l'aprovi el consorci, i també intenta trobar una data per obrir al públic. "Treballem en diferents nivells: les tasques prèvies al voltant de l'edifici, el personal i les col·leccions, i potser la setmana que ve tenim un horitzó d'obertura, que hem de pensar que serà al juny", afirma el director del Museu de Lleida, Josep Giralt. Pel que fa a la represa d'activitats, tenen previstes les mesures per quan siguin autoritzades si pot ser durant la segona quinzena de juny. Per potenciar la tornada, llançaran una campanya específica de comunicació.

A la Fundació Joan Miró treballen des de fa setmanes en la reobertura i han trobat "coherència" entre la seva feina i els protocols que han rebut després, com diu el seu director, Marko Daniel. També treballen per evitar concentracions de visitants en llocs com l'entrada i l'escala, i Daniel assegura que els espais oberts del museu i la proximitat amb el parc de Montjuïc són "idonis" per a la reobertura.

Els CaixaForum: la desescalada en vuit àmbits geogràfics

La reobertura dels vuit CaixaForum (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Madrid, Saragossa, Sevilla i Palma) és un repte majúscul ja que es troben en regions sanitàries en diferents fases de la desescalada. "Fem entre 30 i 40 exposicions l'any entre els vuit CaixaForum, planificades a quatre anys vista, així que tots els calendaris que ha fet l'equip des del 15 de març i la feina de replanificació és realment complexa", diu la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Durán. Han pogut moure dates de les exposicions gràcies a la bona sintonia amb els grans museus amb els quals tenen aliances, com el British Museum i el Louvre. Pel que fa a la data, podrien tornar la setmana vinent però ho faran "en una data consensuada" amb els museus públics. També han de tenir en compte "el factor por" del públic, que en el seu cas és local, a tornar, i que no podran comptar amb el públic escolar fins al curs que ve. "Estem davant una realitat completament desconeguda", reconeix Durán. Pel que fa al CosmoCaixa, automatitzaran els interactius perquè el públic no els hagi de tocar, i en els casos que no es pugui fer, els tocaran educadors. "Posarem molts més educadors i molt més personal per controlar com es comporta el públic, i serem molt ràpids i flexibles en anar reconstruint tots aquells aspectes que calgui reconstruir. Posarem tot el que calgui per tenir seguretat, confortabilitat i qualitat de l'exposició", assegura Durán.

També té seus en diferents comarques la Fundació Vila Casas. "Malgrat la incertesa, és relativament prudent anunciar que a principis de juny tornaran a obrir els dos museus que tenim a l'Empordà: el museu d'escultura Can Mario, a Palafrugell, i el de fotografia Palau Solterra, a Torroella de Montgrí", afirma el director artístic de la fundació, Àlex Susanna. A Barcelona estan a l'espera de saber quan podran tornar a obrir els Espais Volart i Can Framis. "És prudent parlar de mitjans de juny", explica Susanna, tot que també busquen un "posicionament comú" amb els museus públics, i creu que caldrà "una campanya per incentivar el consum cultural" per tornar a atraure els públics.

Tornar a contemplar el 'Guernica' i 'Noia a la finestra'

A Madrid, la reobertura del Museu Reina Sofia és un gran repte, per les dimensions de l'espai i per icones de la seva col·lecció, sobretot el Guernica, que són un imant per al públic. Fonts del museu afirmen que esperen poder obrir durant la primera quinzena de juny, tot i que no tenen una data tancada, i que controlaran els fluxos de públic en punts "molt sensibles" com el Guernica i les sales amb obres de Salvador Dalí com Noia a la finestra. "Controlarem el flux de visitants en tots els espais i crearem un circuit perquè no hi hagi massa flux de públic en els dos sentits. I un dels ascensors de vidre s'habilitarà per pujar i l'altre per baixar", expliquen les mateixes fonts. També es plantegen crear "torns preferents" per a la gent gran.

El Museu Thyssen de Madrid i el Guggenheim de Bilbao també ajornaran l’obertura fins al juny. "Hem d’assegurar-nos que el museu és absolutament segur en termes sanitaris", afirma el director gerent del Museu Thyssen, Evelio Acevedo. "Estem instal·lant mampares en tots aquells punts en què la interacció amb el públic és molt més pròxima, com les taquilles, el punt d’informació i la botiga, i eliminarem tots els elements que puguin ser un vehicle de transmissió, com els fulletons", explica. I pel que fa al Guggenheim, fonts del museu recorden que obriran l’1 de juny sota la coordinació de les autoritats basques.