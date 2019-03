El retorn dels clàssics juvenils que van marcar generacions

“En Roc Pons alça el cap i fa un xiulet: «Tot el dia enfilat allà dalt ha d’acabar marejat, pobre home!»”, escrivia el 1980 Jaume Cabré. Són les primeres paraules de La història que en Roc Pons no coneixia, publicada a la col·lecció Grumets de La Galera, que va seduir dècades enrere lectors joves que ara ja són adults. Com aquest títol, molts altres van marcar l’adolescència de diverses generacions. Amb el pas del temps, alguns d’aquests llibres han quedat descatalogats i han desaparegut de les llibreries. D’altres s’han anat reeditant en funció de la rebuda dels lectors. Ara dues editorials han iniciat en paral·lel un procés de recuperació dels clàssics per rescatar-los de l’oblit i acostar-los als joves lectors d’avui dia.

Aprofitant el 50è aniversari de La colla dels deu, de Joaquim Carbó, La Galera ha recuperat aquest i altres títols que van formar part de la col·lecció Grumets. El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas; Dídac, Berta i la màquina de lligar boira, d’Emili Teixidor, i En Roc drapaire, de Josep Vallverdú, formen part d’aquest rellançament, que adopta el format de facsímil i que també inclou la història de Roc Pons de Cabré. “La temptació de tornar-los a posar als prestatges de les cases era enorme, perquè en algunes cases s’han perdut els exemplars mentre que en d’altres estan repartits entre diferents membres de la família”, explica la directora editorial del Grup Enciclopèdia Catalana (del qual forma part La Galera), Ester Pujol.

La col·lecció reeditada, que es presentarà el 28 de març, és una manera de reivindicar l’obra d’aquests escriptors. “Són llibres que van obrir un món d’aventures escrit en català per autors que llavors eren joveníssims”, subratlla Pujol. La Galera també busca “ajudar a fer la baula que uneixi la cadena entre generacions”, un anhel compartit amb L’Altra Editorial, que un mes enrere va inaugurar el segell de literatura juvenil L’Altra Tribu.

“Quan era adolescent, alguns llibres van ser, per a mi, un salvavides. Vull oferir als joves aquells títols que em van servir i em van marcar”, explica l’editora de L’Altra Tribu, Eugènia Broggi. Per engegar el nou segell ha reeditat, de moment, Quin dia tan bèstia!, de Mary Rodgers, i Quan un toca el dos, d’Anna-Greta Winberg. “L’objectiu és fugir de les modes del gènere i de la literatura d’etiquetes per recuperar històries que són lliçons de vida”, diu Broggi. Aprofitant la reedició, l’editorial també fa una nova traducció dels clàssics perquè “la llengua canvia i cal fer esforços per portar els textos a l’actualitat”, subratlla Broggi.

El traspàs de pares a fills

El ressorgiment dels clàssics juvenils desperta en els lectors adults la nostàlgia per aquells títols que els van fascinar, i alguns ho aprofiten per acostar-los als fills. L’escriptora Tina Vallès, per exemple, explica que el llibre de Mary Rodgers la va atrapar de petita i que ara ha tingut el mateix efecte en les seves filles. “És una història que juga amb la identificació, amb la idea de posar-se a la pell de l’altre”, assenyala Vallès, que celebra la revisió lingüística de l’obra perquè la considera “molt necessària perquè els joves hi entrin”.

L’èxit d’aquestes històries dècades després de la seva publicació demostra que, malgrat el pas del temps, són llibres sense data de caducitat. Segons Vallès, una de les claus d’aquest fenomen és la part còmica i el sentit de l’humor de les novel·les, que “fan que aguantin millor” i, tot i que creu que aquests títols “hi han de ser”, també considera que “les noves generacions han de trobar els seus propis clàssics”. Si bé Broggi no descarta incorporar més endavant llibres del present, defensa que els títols recuperats demostren “que les coses que valen la pena no envelleixen”.