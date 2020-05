El rostre que s'amagava al fons del riu Onyar de Girona

260x366 Uns veïns van veure aquest rostre al fons del riu Onyar i van alertar les autoritats / MUSEU D'HISTÒRIA DE GIRONA Uns veïns van veure aquest rostre al fons del riu Onyar i van alertar les autoritats / MUSEU D'HISTÒRIA DE GIRONA

En un nuvol de sorra i entremig de pedres va aparèixer ahir un rostre misteriós al fons del riu Onyar de Girona, que protagonitza la majoria de postals de la ciutat. Uns veïns del carrer Santa Clara van alertar l'Ajuntament perquè van veure una cara al fons de l'aigua. Es va activar el protocol i un equip format per la policia municipal, una arqueòloga i l'alcaldessa de Girona es van desplaçar fins al lloc on havien vist el rostre misteriós, que no se sabia si era de plàstic o un efecte òptic.

Els agents van aconseguir treure la peça del riu i van comprovar que es tractava d'una cara, que devia formar part d'una escultura i que estava feta amb pedra. Van avisar els responsables del Museu d'Història de Girona que, tot i que només han passat unes hores de la troballa, ja han començat la investigació per intentar esbrinar-ne l'origen.

La seva directora, Sílvia Planas, ha explicat que l'han d'estudiar en profunditat però que, segons uns quants experts consultats, "podria ser una còpia de l' Èxtasi de santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini". Una obra en marbre blanc que hi ha a l'església de Santa Maria della Vittoria, a Roma, i que és considerada una de les escultures més espectaculars del Barroc.

651x366 Les primeres anàlisis apunten que podria ser una còpia d'aquesta obra: l'Èxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini / JASTROW/WIQUIPEDIA Les primeres anàlisis apunten que podria ser una còpia d'aquesta obra: l'Èxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini / JASTROW/WIQUIPEDIA

"Sabem que és un rostre femení però desconeixem qui la va fer i amb quina finalitat: era una prova d'un estudiant d'escultura? Una còpia que formava part d'algun element decoratiu?", s'ha preguntat Planas, que també ha reconegut que, probablement, mai se sabrà on era, qui la va fer i amb quina finalitat.

Ara bé, no és l'únic misteri que amaga: des de quan era al fons del riu Onyar? "Hi ha qui diu que podria haver baixat amb les riuades. O que podria ser que estigués enterrada i que hagi sortit després de les pluges del Gloria i del temporal de fa algunes setmanes, que es va endur molta sorra", ha indicat la directora del museu. Una altra possibilitat és que hi fos però que no es veiés a simple vista per la brutícia que sol arrossegar el riu: "Feia anys que no veia l'aigua de l'Onyar tan clara, però, esclar, no sabem des de quan hi era".

En canvi, el que segurament podran determinar en les proves que s'hi faran és la datació aproximada. Ahir l’alcaldessa, Marta Madrenas, va apuntar que podria ser del segle XVIII o anterior, segons havien deduït els tècnics que la van examinar quan la van treure del riu. Però, segons la directora del museu, també podria ser del segle XIX o del principi del XX: “És massa d’hora, ho hem d’estudiar”.

Conscienciació ciutadana

Planas també ha admès que no s'està parlant "de cap tresor de l'època romana" i que la recerca determinarà si té alguna importància. Però, sigui com sigui, per a la directora la cosa realment important és que l'hagin trobat uns veïns i que els responsables municipals hi hagin respost de seguida: "Podrien no haver dit res o haver fet un vídeo per fer la gracieta. Però no, els veïns van avisar l'Ajuntament i això ens demostra que la ciutadania és conscient de la importància de les troballes arqueològiques i del nostre patrimoni cultural".

En aquest sentit, Planas ha subratllat que, independentment de les conclusions a què arribin els experts, "ja hi ha una nova línia de recerca del patrimoni engegada". "I, tot plegat, ens posa de manifest que, malgrat la gravíssima crisi que vivim, la cultura sempre hi és present, en totes les seves formes –afegeix–. I, de vegades, ens dona aquestes petites satisfaccions".

Ara la peça ha quedat dipositada al Museu d'Història, que treballa en coordinació amb l'Ajuntament de Girona i la conselleria de Cultura. Les tres institucions decidiran quins experts –arqueòlegs, historiadors de l'art i potser també geòlegs– intentaran esbrinar què és i qui va fer el rostre que s'amagava al fons del riu Onyar.