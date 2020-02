El desencís de la Ruta del Bakalao es desplega a La Gleva amb '42 KM'

260x366 Rafa Delacroix, Georgina Latre i Diana Gómez interpreten '42 km' / 42 KM Rafa Delacroix, Georgina Latre i Diana Gómez interpreten '42 km' / 42 KM

A finals dels anys 80, una generació de joves cremava les frustracions a les discoteques valencianes de la Ruta del Bakalao. Han passat 30 anys, però aquell desencís davant un futur incert no queda gaire lluny de les sensacions dels joves d'avui dia. Les actrius Diana Gómez, Georgina Latre i Rafa Delacroix capturen els vincles entre una generació i l'altra a l'escenari amb l'espectacle 42 KM, que és el debut de la companyia i s'estrena el 19 de febrer al Teatre La Gleva.

"Volíem parlar de la sensació que ens havien promès moltes coses que no estan passant, i vam veure que podíem traçar un paral·lelisme entre la generació X i la nostra. Ells també van viure un moment d'obertura i de crisi econòmica", explica Gómez. Després d'un procés de recerca documental sobre la Ruta del Bakalao, Manel Arévalo va escriure la història de tres joves que surten de festa un cap de setmana però topen amb un accident de cotxe i es veuen obligats a replantejar-s'ho tot. L'espectacle, dirigit per Roger Torns, pren el nom de la distància en quilòmetres que recorren els personatges i el 2018 va rebre la beca Odisseu del Teatre Eòlia.

La protagonista és la Laura (Gómez), una noia valenciana que ha marxat a viure a Madrid però que els caps de setmana torna a casa per sortir de festa amb els amics de tota la vida. La història transcorre a través de la seva mirada i dels seus records. A diferència d'ella, els seus amics s'han quedat al poble. "El Felo (Delacroix) treballa a la construcció i la Marta (Latre) es dedica a netejar. S'emmiralla molt en la seva amiga, que és la líder, perquè li agradaria ser com ella", assenyala Latre. Tots tres "senten que la seva vida no els pertany", apunta Gómez, una sensació que creixerà davant les possibilitats que un amic comú hagi tingut un accident.

"A diferència de la Movida Madrileña, la Ruta del Bakalao va estar molt criminalitzada. Va ser un moviment pioner en la música electrònica, però aquí mai s'ha reconegut", subratlla Latre. Amb 42 KM, la companyia vol reivindicar la força d'aquest moviment "més underground" i en què "les classes socials es barrejaven", diu Delacroix. I Torns afegeix que es tracta "d'un espectacle polític per recordar un moviment que es va deixar de banda". Per arrodonir l'experiència, la companyia ha organitzat dues festes després de les funcions del 20 i el 27 de febrer en què es convidaran DJs i es parlarà de la Rita amb el periodista Luis Costa.