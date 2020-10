La Sala Hiroshima tancarà el 2021 i demana ajuda pública

Després de sis anys impulsant l'escena contemporània independent, la Sala Hiroshima veu com la seva continuïtat penja d'un fil. La propietat del local del barri del Poble-sec no els mantindrà el lloguer reduït perquè vol recuperar l'espai per vendre'l. Aquesta situació, sumada al fet que el suport a la sala per part de les administracions ha sigut "sempre tímid i incert", diu el director, obliga els responsables del projecte a buscar una alternativa per poder tirar endavant.

De moment, han aconseguit quedar-se al teatre del carrer de Vila i Vilà fins al desembre del 2021. Però durant l'any vinent esperen que el consistori els doni suport i els ajudi a trobar una nova opció de cara al 2022. "Ara estem a les mans de l'Ajuntament, que s'ha compromès a buscar maneres per donar continuïtat al projecte", explica el director de la Sala Hiroshima, Gastón Core, que planteja l'any que ve com un període "de transició". Sobre el futur de la Hiroshima quan deixin el local actual no hi ha res tancat, però Core diu que els agradaria "poder tenir un espai amb un annex on es puguin rebre artistes residents i fer coproduccions i suport a la creació". El director tampoc tanca la porta a instal·lar-se en equipaments municipals on ja hi ha ara altres projectes escènics.

La crisi sanitària del coronavirus també ha afectat la programació de la Sala Hiroshima, de la qual un 50% són espectacles internacionals. "Hem tingut moltes cancel·lacions, ha sigut tot molt complex", diu Core. El teatre centrarà la seva cartellera de la tardor en dues coproduccions locals. D'una banda, Pau Masaló representarà el 13 i 14 de novembre The national body, una peça que reflexiona sobre la instrumentalització del cos per part de l'Estat. De l'altra, el 27 i 28 de novembre David Espinosa estrenarà Calle sombra, una obra que experimenta amb la llum i les ombres per reflectir la vida i la cultura actual.