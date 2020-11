Les sales de concerts clamen contra l'apocalipsi

L'efecte de la pandèmia és demolidor en molts sectors econòmics. Un dels més afectats és el de les sales de concerts privades, que des del març gairebé no han pogut reprendre l'activitat i que ja fa temps que reclamen a les administracions mesures urgents per evitar el tancament definitiu de molts espais. A més, la segona onada coronavírica no dibuixa un horitzó optimista, tot al contrari. Per això mateix, per "denunciar la situació extrema del sector", les sales de concerts de tot l'Estat impulsen un concert simultani en streaming el 18 de novembre a les 20 h. Serà un clam contra "el que podria ser l'últim concert". Ho asseguren en un manifest, entre els signants del qual hi ha l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc).

"La situació és insostenible i si les administracions no prenen mesures de gran importància en un termini curt o immediat, és molt probable que la majoria de les sales del país s'enfrontin aquest 2020 a ‘L'Últim Concert’ –hi expliquen–. Les sales necessiten amb urgència un pla de rescat o la hibernació de despeses fixes per poder resistir i continuar oferint música en directe quan la situació sanitària ho permeti i la resta dels espais culturals de pública concurrència recuperi la seva activitat".

En l'acció del 18 de novembre hi participaran una cinquantena de sales de tot l'Estat i grups i artistes encara per confirmar. Es podrà seguir a la web www.elultimoconcierto.com.