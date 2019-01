Juan Carlos Martel serà el nou director del Teatre Lliure

El patronat del Teatre Lliure ha escollit aquest divendres el director escènic Juan Carlos Martel com a nou director de la institució. La comissió de valoració va elevar a la junta de govern dues candidatures finalistes de les 11 que es van presentar, i la junta ha fet una proposta al patronat, que ha acabat decidint aquest nom per majoria. Amb aquest nomenament es vol tancar la crisi del Lliure, després de la dimissió de l'anterior director, Lluís Pasqual, aquest setembre. Finalment, la profecia enverinada que va deixar el director abans de marxar, que les xarxes havien decidit que havia de ser substituït per una dona, i jove, no s'ha complert.

Segons la comissió –formada pel president de la Fundació Lliure, Ramon Gomis; el patró Guillem-Jordi Graells i els experts Marta Angelat, Francesc Casadesús, Magda Puyo i Claire Verlet– el projecte de Martel és "el més complet i adequat" a la nova etapa del teatre, perquè proposa "mesures d'organització interna i remodelació del funcionament" que de fet el teatre ja ha emprès. Pel que fa a la línia artística, destaquen "una voluntat integradora i d'obertura, i en diverses línies, amb la incorporació de noves generacions de creadors".

Juan Carlos Martel (Barcelona, 1976) es pot considerar un fill escènic de Lluís Pasqual. Va fer-li d'ajudant de direcció en diversos muntatges, i Pascual li va donar l'oportunitat d'estrenar els darrers anys al Teatre Lliure, dirigint espectacles com 'Revolta de bruixes', 'L'inframón', 'L'espera' i 'Sis personatges'. Martel va ser un dels signants del manifest a favor de Pasqual després que se l'acusés de despotisme. També ha fet d'ajudant de direcció de Carme Portaceli, Calixto Bieito i Toni Casares. El darrer espectacle que ha dirigit és 'La Ilíada', amb Eduard Farelo, que es va poder veure a Temporada Alta i a la Biblioteca de Catalunya. Des del 2005 ha dirigit una vintena de muntatges. Va començar la carrera a la Sala Beckett i en sales alternatives dirigint essencialment autors contemporanis, com Marta Buchaca, Falk Richter i Edoardo Erba. Amb l'arribada de Pasqual al Lliure ha estat un dels directors habituals de la sala, on ha estrenat muntatges de mitjà format.