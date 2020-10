Els novaiorquesos es bolquen en salvar la llibreria Strand

Durant mesos, la llibreria Strand de Manhattan ha quedat pràcticament deserta, des de la seva secció de ficció fins a la de cuina i la de llibres estranys. Però aquest diumenge, 30 minuts abans que obrís l’establiment, una dotzena de persones feien cua per poder-hi entrar. Havien vingut en resposta a la súplica de la propietària de la botiga, Nancy Bass Wyden, que aquest divendres a través de xarxes socials va explicar que els seus ingressos han caigut gairebé un 70% en relació als de l’any passat i que el negoci s’ha tornat insostenible. “Intentaré fer tot el possible per poder mantenir el nostre amor compartit per la paraula impresa –va escriure Bass Wyden–. Però per primera vegada en 93 anys d’història, necessitem mobilitzar la comunitat perquè compri a la llibreria i poder mantenir les nostres portes obertes fins que hi hagi una vacuna”.

El llegat de la llibreria Strand no està lliure d'obstacles, i Wyden manté una relació tensa amb el sindicat que representa els seus treballadors. Però l'establiment, creat el 1927 i amb més de dos milions de llibres, és una institució de la ciutat i molts novaiorquesos no estan disposats a veure com tanca sense haver lluitat abans. “Realment no em podia creure que una peça tan gran de la cultura de Nova York estigués passant per una mala situació”, explica Victoria Pompa, de 23 anys, que diumenge va viatjar des de Staten Island amb els seus pares després de veure la publicació de la Strand a Instagram. “És per això que hem volgut venir i mostrar el nostre suport”, afegeix.

La llibretera Strand explica que el crit d’ajuda va provocar un augment de vendes dissabte: en un sol dia es va registrar el rècord de 10.000 compres online, tantes que la pàgina web es va col·lapsar. Dissabte va ser també el millor dia del mes d’octubre en la història de l'establiment de Union Square, mentre que la botiga de l’Upper West Side va vendre més que mai des que va obrir l’any passat. 48 hores després de demanar ajuda a través de les xarxes, la Strand va rebre 25.000 compres online, una xifra desproporcionada si es compara amb les 600 comandes que reben normalment en un període de dos dies.

Una d'aquestes comandes va ser la compra de 197 llibres per part d’una clienta del Bronx. “Li hauré d’escriure una carta d’agraïment”, diu la propietària de la botiga. Wyden afegeix que els treballadors han hagut de cancel·lar vacances i venir en els seus dies lliures per ajudar en aquest increment de vendes.

Un sector molt afectat per la pandèmia

Amb milions de persones tancades a casa, la venda de llibres s’ha disparat aquest any. Però moltes d’aquestes compres s’han fet a través d'internet, i les llibreries independents dels Estats Units han hagut de reinventar-se davant la disminució de vendes. Segons l’American Booksellers Association, des de l’inici de la pandèmia cada setmana ha tancat almenys una llibreria als Estats Units. Les llibreries que s’han vist més afectades són els establiments grans i independents, que han de pagar més despeses de lloguer i de personal i que necessiten vendre més per tirar endavant. Aquestes botigues també depenen molt de presentacions i signatures de llibres. La Strand programa 400 esdeveniments l'any.

651x366 Foto d'arxiu de la llibreria Strand / Strandbooks Foto d'arxiu de la llibreria Strand / Strandbooks

Davant la situació sanitària, la botiga ha organitzat lectures online , ha creat el programa Llibre del mes i ha impulsat la venda de caixes sorpresa amb llibres agrupats per gènere. La Strand també està programant visites privades a la seva col·lecció de llibres rars, ofereix la possibilitat de contractar un expert per organitzar les prestatgeries de casa i proporciona llibres decoratius per omplir les prestatgeries en l’era de les videotrucades.

Tot i així, després de veure els números de setembre –un mes on esperava una millora del negoci gràcies a la tornada a l’escola i la reobertura d’alguns negocis–, la propietària de la llibreria es va adonar que aquestes iniciatives no eren suficients i va decidir apel·lar directament als consumidors. “La gent em diu constantment que la llibreria és el seu lloc preferit. Tots tenen una història a la Strand. Vaig conèixer una dona en una festa i em va explicar que es va prometre a la nostra sala de llibres rars. Dues persones van venir ahir a celebrar la seva primera cita”, explica Wyden.

Tensió sindical

La relació de Wyden amb els sindicats ha estat menys romàntica. Segons explica Melissa Guzy, una treballadora de la secció d’art de la Strand, les denúncies per infraccions contractuals fa anys que es produeixen a la llibreria. Aquest estiu, alguns treballadors es van reunir a l'exterior de les botigues per protestar pels acomiadaments de gran part de la plantilla, tot i que Wyden va rebre un crèdit del Payroll Protection Program (PPP) per mantenir 212 llocs de treball.

El sindicat dels treballadors de Strand també ha criticat Wyden per comprar accions a Amazon, una empresa que no és ben vista per moltes llibreries independents. Wyden ho justifica explicant que és una manera de generar diners que poden anar destinats a la Strand. “Mantenir les botigues ha estat una marató que sembla no tenir fi. Hem de ser curosos amb els diners que ens deixin des del PPP”, diu. Guzy, per la seva banda, espera que la botiga sobrevisqui malgrat les desavinences. “Quan la gent dona suport a la Strand, no només estan ajudant Wyden, també ens està ajudant als treballadors”, subratlla.

Aquest diumenge no hi havia protestes a les portes de la llibreria sinó un torrent de clients que envoltava l’edifici. Molts d’ells han sentit a parlar de les súpliques de la llibreria i les disputes sindicals. “És incòmode perquè és cert que l’historial de la propietària no és el millor, però la llibreria també és una institució. Els meus pares compraven aquí”, explica Dan Bressner, client de la llibreria. “Hem de posar el nostre granet de sorra”, afegeix la seva companya, Kaitlin Kwiatkowski.

Copyright The New York Times