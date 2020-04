"En un dia ens van anul·lar totes les actuacions del març, i en una setmana, les de l'abril"

El coronavirus ha impactat com un meteorit en la temporada alta de les companyies de teatre familiar. Entre el març i el juny es concentren funcions escolars, actuacions als teatres i cites clau del sector com la Mostra d'Igualada i la Fira de Titelles de Lleida. Durant aquest període, algunes de les companyies facturen el 80% dels seus ingressos anuals. Però amb les escoles tancades i l'aturada de l'activitat han passat de tenir un calendari farcit d'actuacions a enfrontar-se al gran interrogant sobre el seu futur més immediat.

"Pràcticament tot el que ingressem ve de les actuacions. En un dia ens van anul·lar totes les funcions del març, i en una setmana, les de l'abril", explica Mirna Vilasís, de la companyia Samfaina de Colors. La seva situació és compartida per molts artistes que han hagut de dedicar els primers dies del confinament a gestionar les anul·lacions de les actuacions. "Al principi moltes funcions es reprogramaven, però ara ni això, perquè ningú sap res i no té sentit fer-ho si no saps quan podràs tornar a actuar", afegeix Víctor Polo, de Xip Xap Teatre.

Aquest any era especialment prometedor per a Xip Xap Teatre, que tenia previst portar el seu nou espectacle a la Mostra d'Igualada i a la Fira de Titelles de Lleida, dues cites clau per a les companyies perquè a través d'elles contracten gran part de les actuacions per a la pròxima temporada. "Calculem que hem perdut més de 50 funcions, que són una quarta part de les que fem tot l'any", destaca Polo, que subratlla que estan en una situació en què "la font d'ingressos és zero amb un munt de despeses".

Compartir calendari de funcions escolars

Les funcions escolars són una de les grans fonts d'ingressos d'aquestes companyies. Però com que ara moltes s'han anul·lat, les companyies es trobaran que de cara a l'any vinent hauran de compartir calendari. A Xip Xap se'ls han reduït les funcions escolars previstes per al curs vinent a la meitat, i Samfaina de Colors es troba que no els poden contractar perquè han reprogramat les companyies amb actuacions cancel·lades.

Tot plegat desemboca en una situació en present complicada i en un futur que els preocupa. "El coronavirus ens ha agafat a mitja nova producció. Com que ara no podem avançar al teatre, hem gravat les cançons de l'espectacle i tenim els escenògrafs treballant des de casa, però és una situació que no es pot allargar gaire", explica Vilasís. Tota la feina que estan fent ara estava prevista per a l'estiu, quan haguessin acabat les actuacions. "Del març al maig és quan teníem més funcions, ens n'han anul·lat una quarantena", diu Vilasís.

Els artistes són conscients que no són els únics en una situació de vulnerabilitat, però temen que, en el seu cas, la crisi s'allargui més perquè els teatres seran dels últims a poder tornar a l'activitat. "Som un sector molt sensible i no tenim un coixí per fer front a aquesta patacada –diu Polo–. Si l'aturada de l'activitat s'allarga sis o set mesos i no hi ha ajudes, moltes companyies desapareixeran".