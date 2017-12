Les 44 peces de Sixena del Museu de Lleida sortiran cap a l'Aragó aquest migdia

Les 44 obres del monestir de Sixena del Museu de Lleida partiran cap a l'Aragó aquest migdia. L'execució del retorn provisional dels béns ha començant abans de l'horari de treball habitual de la institució: els tècnics han començat a embalar les peces pels volts de les 04.00 h. Al museu hi havia el director, els conservadors, responsables de la Generalitat i un fotògraf i un càmera que han documentat l'operació. En els últims dies, els directors de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya i el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, entre altres institucions, han expressat el seu suport al Museu de Lleida.

El ministre de Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha defensat que el trasllat de les obres del Museu de Lleida a Sixena s'està fent amb "professionalitat". "Les coses s'han fet correctament, amb intel·ligència i prudència. I el més important en un estat de dret, que és complint les resolucions judicials". Sobre la petició de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, perquè paralitzés el trasllat, ha insistit que ell ha mantingut correspondència amb ell i amb molta altra gent i sempre ha dit el mateix, "que s'havien de complir les sentències".

Els camions amb les obres abandonaran la institució per la Rambla d'Aragó. La rambla està fortament custodiada pels Mossos, després que primera hora del matí una part del centenar de manifestants que s'havia concentrat a les portes del museu la l'hagi tallat. Arran havia fet una crida a "fer un cafè" al museu a les 7:30 h. S'han viscut moments de tensió entre els manifestants i els agents.

Entre el centenar de persones que s'han concentrat davant al museu hi havia el diputat d'ERC Joan Tardà, que abans d'anar-hi ha fet una piulada sobre el litigi:

Malgrat q encara tot és pendent d'un recurs, article 155 fa possible q avui les peces del museu de Lleida siguin retirades fent ús si cal, com diu el jutge, de la força. Bona prova del q ens esperaria si guanyés el Tripartit del 155. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 11 de desembre de 2017

"Tot es resumeix en una frase: que serveixi de lliçó. El que estem vivint és una vergonya, provoca dolor, perquè és injust, no té cap sentit i és un atac a la intel·ligència", ha dit també Tardà davant el museu. "Que en el món de la democràcia i la cultura haguem viure una situació tan absurda és una ofensa a la nostra intel·ligència i la de tothom, i s'hauria de considerar un insult a la intel·ligència dels partits polítics que han legitimat l'aplicació del 155, perquè sense el 155 no hi hauria el que hi ha", ha subratllat.

També hi havia la diputada de la CUP Mireia Boya: "Li demano a Àngel Ros que no s’apropi a menys de 500 metres del museu; el que hauria de fer es anar-se’n cap a casa seva per sempre més”, afirma. "L’estat espanyol vol agenollar-nos, humiliar-nos i escarmentar-nos, aquest n'és un altre exemple", ha afegit, abans de subratllar les seves crítiques als socialistes catalans: "Espero que això d’avui passi factura al PSC d’aquí a deu dies i també en les municipals del 2019 perquè deixi la cadira amb què s’està agafant amb les urpes".

Junts per Catalunya també ha criticat el retorn de les obres, que ha qualificat d'"espoli" a Twitter:

L’espoli de les obres de #Sixena del Museu Diocesà de Lleida és l'evidència de la covardia i la pobresa moral de l'Estat espanyol: aprofitar la debilitat del @catalan_gov i de les seves institucions arran el 155. Vergonyós! #DefensemElMuseu — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 11 de desembre de 2017

També ho ha fet Carles Puigdemont:

Amb nocturnitat i utilitzant una policia militaritzada, com sempre, tot aprofitant un cop d'estat per espoliar Catalunya amb absoluta impunitat. Aquest és el model de país que defensen Ciudadanos, PSC i PP. https://t.co/z7gUPr6yy2 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 11 de desembre de 2017

Xavier Quinquillà, portaveu de la plataforma d'entitats culturals que ha defensat la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida i candidat de Junts per Catalunya qualifica la jornada de "surrealista": "Hem tornat a veure imatges com les de l’1 d’octubre, atacant a la ciutadania indefensa i tot per el trasllat d’unes obres". "És trist que el tripartit que governa Lleida doni suport a tot això, Àngel Ros apuntala el 155 que ha provocat tot això".

Una part dels manifestants ha abandonat la porta del museu i han tallat la Rambla d'Aragó. Aleshores s'han produït moments de tensió entre els manifestants i els Mossos.

Un museu sota control policial

Diumenge a la tarda els Mossos van acordonar el museu amb tanques i en van protegir l'accés. El director, Josep Giralt, va arribar abans de la mitjanit i una hora després els Mossos van permetre l'entrada dels conservadors. En canvi, la van negar a l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i al director general de Patrimoni, Josep Boya. Àngel Ros ha tornat aquest matí al museu, però no hi ha entrat.

El dispositiu policial ha arribat les 03.30 h, format per una vintena de cotxes patrulla i furgonetes de la Guàrdia Civil, una desena de furgonetes dels Mossos i un reforç de la Guàrdia Urbana. En total hi ha desplaçats uns 200 policies.

540x306 Fragments del Retaule de Santa Anna procedents del Monestir de Sixena, exposats al Museu de Lleida. / ACN Fragments del Retaule de Santa Anna procedents del Monestir de Sixena, exposats al Museu de Lleida. / ACN

Dels 44 béns el litigi, 4 estan exposats: tres caixes sepulcrals del segle XV i quatre fragments d'un retaule d'alabastre barroc, obra de l'escultor Gabriel Joly. Entre la resta de peces hi ha 11 fragments més del retaule, un bancal atribuït al Mestre de Sixena, i diverses pintures i escultures datades entre els segles XVI i XVIII.

540x306 Sepulcres de Sixena al Museu de Lleida / Santi Iglesias Sepulcres de Sixena al Museu de Lleida / Santi Iglesias

Els del Museu de Lleida no són els únics béns de Sixena que va comprar la Generalitat entre els anys 1983 i 1994. El Museu Nacional d'Art de Catalunya en tenia 53, que va retornar el juliol del 2015.

Quatre recursos pendents de resolució

La sentència que va declarar nul·les les adquisicions dels béns i que obliga a retornar-los de manera provisional es remunta a l'abril del 2015 i el jutge d'Osca va desestimar el recursos de la Generalitat i el Museu Nacional d'Art de Catalunya el 30 de novembre. Així i tot, la sentència no és ferma, ja que hi ha quatre recursos pendents de resolució: el Consorci del Museu de Lleida va presentar dos recursos davant l'audiència de Barcelona i un escrit d'aclariment. Tot i que el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, va dir, com a conseller de Cultura arran de l'aplicació de l'article 155, que no tornaria a recórrer, els advocats del Govern van fer-ho 'in extremis' dijous a través del departament de la Presidència. A més, l'alcalde de Lleida va presentar dijous un recurs de súplica.

A més dels recursos, està en curs una denúncia del Consorci del Museu de Lleida contra l'orde de les monges santjoanistes.