Diana Roig i Xavi Duch protagonitzen el nou musical d'Àngel Llàcer i Manu Guix

La planta carnívora d'Àngel Llàcer i Manu Guix ja sap amb qui compartirà escenari a partir del setembre. Diana Roig i Xavi Duch seran els protagonistes de 'La tienda de los horrores', el nou musical que prepara l'equip artístic de 'La jaula de las locas' i que s'instal·larà al setembre al Teatre Coliseum. Roig interpretarà Audrey i Duch serà Seymour, els dos treballadors d'una vella floristeria que viuran una història d'amor impossible amb una planta carnívora pel mig. El repartiment de l'espectacle també comptarà amb Ferran Rañé, que assumeix el paper del propietari de la botiga, i José Corbacho farà d'Orín, el dentista i antagonista de la història. A més, el muntatge tindrà la participació de les Sey Sisters.

"L'equip que hem triat està pensat per contagiar bona energia", explica Llàcer, que dirigeix el muntatge. La companyia també comptarà amb les interpretacions de Marc Pociello, Sylvia Parejo, Bernat Cot, Natán Segado i Raquel Jezequel. La direcció musical de la producció queda a mans de Manu Guix, que ha definit la partitura de l'espectacle, a càrrec del compositor Alan Menken, com "una explosió d'energia" que barreja "rock'n'roll dels anys 50, pop i soul i funk". Guix també ha assenyalat que treballaran per "despentinar el personal des del principi" i per "crear una pressió sonora més propera al concert que al teatre musical". La traducció i adaptació de l'obra ha anat a càrrec de Marc Artigau, Myriam Benedited s'encarrega de la coreografia i Enric Planas i Carles Piera signen l'escenografia. "Han fet una gran feina per donar forma a la planta carnívora, que va creixent al llarg de l'espectacle i que pren molt protagonisme", destaca Llàcer.

'La tienda de los horrores' s'estrenarà el 12 de setembre al Teatre Coliseum, si bé a l'estiu farà tres funcions dins el festival Grec. Seran el 17, 18 i 19 de juliol al Teatre Grec. En paral·lel, 'La jaula de las locas' farà el salt a Madrid al setembre, on s'hi estarà la temporada 2019-2020. La següent, 2020-2021, farà gira per Espanya. L'objectiu de Llàcer és que, una vegada culminat tot aquest viatge, l'espectacle es pugui tornar a veure a Barcelona.