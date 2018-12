El ‘trap’ i el ‘reguetón’ es fan forts al Primavera Sound

Les anomenades músiques urbanes, tant d’arrel llatina com afroamericana, tindran un espai rellevant en la dinovena edició del Festival Primavera Sound, que se celebrarà al Parc del Fòrum del 29 de maig a l’1 de juny. J Balvin i Rosalía destaquen en una programació en què el 'trap', el 'reguetón' i diferents formulacions de les músiques negres no són gens anecdòtiques. El colombià i la de Sant Esteve Sesrovires ocuparan un lloc de privilegi la nit de dissabte d’acord amb l’estatus aconseguit amb 'Vibras' i 'El mal querer', respectivament, dos dels discos més interessants i més escoltats del 2018. A més, el festival els ha programat un darrere de l’altra per facilitar la possibilitat que Rosalía aparegui en el concert de J Balvin per cantar 'Brillo', el tema que comparteixen a 'Vibras'. I si el colombià ja és a Barcelona divendres, potser podrà fer una aparició en el xou de la novaiorquesa Cardi B per reviure 'I like it' en directe.

La magnitud de l’aposta del Primavera Sound queda demostrada en el fet que noms com Solange (tercera visita al festival), Janelle Monáe, Cardi B i FKA Twings ocupen llocs nobles en el cartellal costat d'Erykah Badu i Neneh Cherry. A més, fins i tot hi haurà un escenari comissariat per Yung Beef i dedicat exclusivament al 'trap', el hip-hop i el 'reguetón'. És a dir, el Primavera Sound compensa de llarg la cancel·lació de l’any passat del concert de Migos, el grup estrella del 'trap' nord-americà. Per cert, aquest dimecres s’ha fet públic el divorci de Cardi B i Offset, un dels rapers de Migos; la repercussió mediàtica d'aquest divorci es conseqüència de la popularitat del 'trap', especialment als Estats Units.

Tanmateix, més que capgirar la línia artística, el que fa el festival és ampliar el camp de batalla de les músiques urbanes que ja esquitxaven les programacions d’edicions anteriors. És a dir, intenta lligar-les al relat històric del Primavera Sound sense que es percebi com un trencament. És una maniobra que es pot permetre el festival barceloní, però que altres no estan disposats a intentar. Per exemple, aquest dimecres els directors del festival madrileny Mad Cool deien que "J Balvin és una línia vermella per al Mad Cool", que és una manera de dir que el 'reguetón' no els encaixa en el relat musical.

On sí que hi ha un canvi molt més decidit en el Primavera Sound és en la presència de dones en el cartell, que aquesta vegada serà superior al 50% tant en la lletra petita com entre caps de cartell. Precisament l’interès del Primavera Sound en artistes femenines ha contribuït a revaloritzar els seus catxets per part de les agències de contractació, d’acord amb la implacable lògica de l’oferta i la demanda.

L’ADN fundacional del festival, el pop i el rock 'indie', també serà present en l’edició de l’any que ve. Entre els més de 200 concerts programats, hi haurà els d’artistes i grups com Jarvis Cocker, Tame Impala, Interpol, Stereolab, Guided by Voices, Built to Spill, Liz Phair, Stephen Malkmus, Lisabö i Primal Scream, entre d'altres.

L'abonament per als tres dies de pagament al Parc del Fòrum costa 191 euros.