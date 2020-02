El repte escènic de la Sala Atrium: resoldre una discussió amb 500 paraules

Cintia Ballbé i Ginebra Vall són dues actrius que comparteixen amistat i una companyia, Las Incautas. A partir de les seves experiències personals han construït un enfrontament verbal que posarà a prova la seva habilitat discursiva a la Sala Atrium de Barcelona. Vale vale vale és un espectacle sobre una discussió entre dues amigues que només poden resoldre utilitzant, cadascuna, 500 paraules com a màxim. El públic haurà d'exercir d'àrbitre d'aquest joc teatral que ha ideat i dirigit Alejo Levis i que porta a escena qüestions com l'amistat i la comunicació. Vale vale vale es pot veure del 7 de febrer a l'1 de març.

Ballbé i Vall, que utilitzen els seus noms reals a escena, han donat forma als respectius personatges a partir de les pròpies personalitats. "Hem estat un any recreant situacions i conflictes diferents", explica Vall, que no vol revelar el detonant que genera el conflicte entre els personatges per no fer espòilers. El que sí que sabran d'entrada els espectadors és que el seu rol al muntatge serà fonamental. "És un joc interactiu amb el públic, que s'encarrega de comptar les paraules de cadascuna de nosaltres i controlar que no fem trampes", explica Ballbé. Aquest exercici de síntesi obligada les ha portat a prendre consciència dels propis discursos i a donar més valor a les paraules. "De cop ets molt més concret, utilitzes les paraules amb més saviesa", apunta Vall. Per guanyar la discussió, a més, les dues intèrprets tindran un temps limitat de 30 minuts.

Si bé les paraules són les grans protagonistes de l'espectacle, es tracta d'una creació híbrida que utilitza elements teatrals, però també aspectes d'altres arts escèniques. "Hem perdut el respecte a recursos que s'utilitzen en obres de teatre conceptual o en creacions contemporànies", assenyala Levis. Per al dramaturg i director, Vale vale vale posa en relleu que "les paraules serveixen més per confondre i desviar converses que no per dir el que realment es vol".

Amb Vale vale vale, la companyia Las Incautas debuta en el món de les arts escèniques. A part d'aquest muntatge, també tenen un altre projecte entre mans: a partir del 18 de març seran al Teatre La Gleva amb un nou espectacle, titulat Amor lejos.