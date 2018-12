Els veïns volen portar al ple el conflicte pel CAP del Raval

La confrontació d’interessos entre el Macba i el CAP Raval Nord per fer les seves ampliacions a la capella de la Misericòrdia tindrà una derivada en matèria de democràcia directa. La plataforma CAP Raval Nord Digne, que està integrada per professionals sanitaris i veïns, ja ha formalitzat a l’Ajuntament una petició per introduir un punt en l’ordre del dia del ple municipal que demani anul·lar la cessió gratuïta de l’espai al Macba per poder destinar l’edifici a l’ampliació del CAP. La plataforma disposa de dos mesos per reunir les 3.750 firmes que, segons el reglament de participació de la ciutat, han d’acompanyar la sol·licitud perquè tiri endavant. Si ho aconsegueixen, la proposta es discutirà en la següent sessió del ple i es convertirà en la primera iniciativa ciutadana que introdueix un punt de l’ordre del dia perquè es debati al ple de l’Ajuntament.

“El que volem és que tothom s’hagi de posicionar i que la decisió no s’endarrereixi fins a quedar per al mandat següent”, explica Iñaki Gracia en nom de la plataforma. El debat sobre aquestes dues ampliacions pendents, la del CAP i la del Macba, es va accelerar divendres quan el Servei Català de la Salut va assegurar que, després d’analitzar les vuit alternatives d’ubicació, concloïa que l’única realment viable per al CAP era la de la capella. Després la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va defensar que el seu equip acatava la decisió i que portaria l’anul·lació de la cessió i el canvi d’usos necessari al ple. Però el conflicte d’interessos no s’ha aturat aquí. L’endemà, la conselleria de Cultura insistia en un comunicat que l’ampliació del Macba es fes a la capella, com estava previst, i que el CAP s’aixequés en un edifici de nova construcció i annex a l’espai que actualment acull les instal·lacions sanitàries, l’antic tuberculós, que és un edifici catalogat. La plataforma, que defensa la necessitat de no endarrerir més l’ampliació del CAP, ja ha engegat una campanya de recollida de firmes a través de Change.org per demanar que no es demori més el procés i vol forçar la discussió política al ple.