Les crues veritats de 'L'ànec salvatge' conquereixen els 20ens Premis de la Crítica

Des que 'L'ànec salvatge' va alçar el vol el març passat al Teatre Lliure no ha parat de recollir reconeixements. L'obra d'Henrik Ibsen dirigida per Julio Manrique va triomfar al novembre als Premis Butaca i ara ha seduït també els crítics teatrals, que l'han distingit amb quatre reconeixements: millor espectacle, millor direcció, millor espai escènic (Lluc Castells) i millor espai sonor (Damien Bazin). Tots quatre guardons s'han entregat aquest dilluns durant la gala de la 20a edició dels Premis de la Crítica de les Arts Escèniques, que ha tingut lloc a La Villarroel i ha servit per encetar els actes del Dia Mundial del Teatre, que se celebra aquest dimarts.

Aquest any els reconeixements a millors interpretacions han quedat força repartits. Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura han recollit el premi 'ex aequo' a millor actriu principal per 'Les noies de Mossbank Road', mentre que el de millor actor ha recaigut en Xicu Masó per 'El metge de Lampedusa'. La interpretació de la líder d'una secta a 'Els nens desagraïts' per part de Teresa Vallicrosa li ha valgut el guardó a millor actriu de repartiment i Oriol Pla ha aconseguit el de millor actor de repartiment pel seu paper a 'La calavera de Connemara'. A més, 'Els nens desagraïts', escrit per Llàtzer Garcia, s'ha imposat en la categoria de millor text.

Dos premis per a José i sus hermanas

Els conflictes familiars de 'Casi normales' han coronat el muntatge com a millor musical i la feina de Joan Garriga a 'Bodas de sangre' li ha valgut el premi a millor música original o adaptada. Els premis també han distingit María Araujo per la feina de vestuari a 'Ricard III' i la il·luminació de 'Boscos', a càrrec de Pep Barcons. Així mateix, la companyia emergent José y sus hermanas s'ha imposat en dues categories, el premi revelació i el crítica jove per 'Los bancos regalan sandwicheras y chorizos'. El premi noves tendències ha recaigut en Agnès Mateus i Quim Tarrida per 'Rebota, rebota y en tu cara explota' i el de teatre familiar ha distingit 'La nena dels pardals'.

En dansa, 'Bach' de la companyia Mal Pelo s'ha endut els premis a millor espectacle i millor ballarina per Federica Porello. Per la seva banda, el jurat d'arts de carrer ha distingit 'Espera' de la companyia de circ "Eia".