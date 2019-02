Com poden 'veure' un monument els invidents?

El monestir de Pedralbes ha estrenat una maqueta de la tomba de la reina Elisenda de Montcada que permetrà als invidents comprendre els elements que formen el monument funerari. La maqueta, tàctil i en 3D, ha costat 18.636 euros i està finançada per l'Ajuntament de Barcelona mitjançant la taxa turística.

La maqueta té dues cares (perquè el conjunt monumental té dues cares, la que dona al claustre del monestir i la que es veu des de l’església) i és obra de l’artista Anna Maria Marín. Feta en fusta, està ancorada en un suport amb una peanya giratòria que permet alçar-la i abaixar-la perquè tothom la pugui contemplar i tocar.



El monestir ja està senyalitzat per a persones amb discapacitat visual (amb el codi Bidi, una variant dels codis QR), ofereix visites adaptades a grups i escoles amb diversitat funcional (visual i intel·lectual), i dissabte passat va estrenar un projecte d’inserció laboral per a joves amb síndrome d’Asperger com a guies de patrimoni cultural.

Accessibilitat als museus municipals

La maqueta és una de les millores d’accessibilitat universal als museus municipals portades a terme conjuntament entre l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD). Una quinzena de museus, centres i arxius municipals s’agrupen des del 2017 en una taula de treball que el 2018 va disposar de 60.000 euros per a millores en l'accessibilitat. Entre altres novetats hi ha l’adquisició de cinc anells magnètics que garanteixen i milloren el senyal d’àudio (audioguies) als audiòfons o implants coclears, una aplicació mòbil que millora la visualització de l’exposició permanent al Museu del Disseny per a persones amb baixa visió, tecnologia ‘beacon’ al Museu Etnològic per fer accessibles continguts en diferents llenguatges, un segon vehicle elèctric al Jardí Botànic i l’edició de textos de lectura fàcil a l’exposició ‘Duae Collective’ del Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats.



D’altra banda, els museus de l’Icub es van adherir al programa Apropa Cultura l’any 2017, la plataforma que facilita la col·laboració entre equipaments culturals i entitats socials per promoure la inclusió i la transformació social a partir de la cultura. En aquest sentit, més de 4.000 usuaris del servei van passar pels diferents museus i centres patrimonials durant l’any 2018.