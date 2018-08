Woody Allen no troba finançament per a les seves pel·lícules i s'agafa un descans per primera vegada des del 1981

Woody Allen és un dels directors més prolífics de Hollywood. El cineasta, de 82 anys, ha llançat –com a mínim– una pel·lícula per any des del 1981. No obstant això, des dels escàndols d'abús que van sortir a la llum denunciats per la seva filla adoptiva Dylan Farrow, Allen ha tingut problemes per trobar finançament per als seus projectes i sembla que es prendrà un descans per primera vegada des de fa 37 anys.

Segons informa 'Page Six', que Woody Allen no trobi patrocinadors per a les seves noves pel·lícules és una conseqüència del moviment #MeToo, que està netejant Hollywood des del cas d'abusos sexuals de Harvey Weinstein. Curiosament, aquesta iniciativa està encapçalada per Ronan Farrow, fill d'Allen. I és que, tot i que el cineasta mai ha sigut acusat d'abús sexual, el jutge encarregat del cas de custòdia de menors d'Allen contra Mia Farrow va qualificar el seu comportament amb Dylan de "grollerament inapropiat".

Des que l'escàndol de Dylan va sortir a la llum, Allen ha vist com actors com Timothée Chalamet, Rebecca Hall i Griffin Newman han donat els seus salaris de les pel·lícules del cineasta a organitzacions benèfiques contra les víctimes d'abús, i actors com Michael Caine, guanyador d'un Oscar per 'Hannah i les seves germanes', han dit que no tornaran a treballar mai amb Allen.

'A rainy day in New York' és la segona de les cinc pel·lícules que Woody Allen va acordar dirigir per a Amazon Studios, encara que alguns mitjans, com 'Hollywood Reporter', van informar a principis d'any que aquesta col·laboració sembla cada vegada més inestable i que és possible que la productora hagi de tallar els llaços amb el cineasta.