Les xifres opaques d’un teatre que incompleix la llei de transparència

El Teatre Lliure és una fundació privada, però si l’aportació pública supera els 100.000 euros anuals o bé suposa més del 40% dels ingressos anuals -com és el cas-, la institució està obligada a complir la llei de transparència. Això implica que ha de publicar a la web les retribucions, dietes i indemnitzacions dels seus directius, entre d’altres. La situació és la mateixa per a la Sala Beckett. Com que ni a la web del Lliure ni a la de la Beckett hi ha publicades les informacions i tant el departament de Cultura com l’Ajuntament de Barcelona es negaven a facilitar-les, l’ARA va haver de seguir un procés de reclamació a través de la Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).

La primera petició es remunta al 18 de setembre i, després de diverses traves, la resolució de la GAIP arriba el 28 de novembre i estableix que tant el Lliure com la Beckett “incompleixen les obligacions” de fer públic activament l’historial econòmic a la web (al portal de transparència el Lliure només hi té penjada l’auditoria del 2017). La resolució també conclou que s’haurien de publicar a la web fins i tot “els contractes subscrits des de cinc anys abans de l’entrada en vigor de la llei de transparència”. L’ARA no va rebre l’última informació fins al 15 de gener, i encara hi ha peticions pendents.

La GAIP no té competències per sancionar les institucions, però la resolució es va fer arribar al departament de Cultura i a l’Ajuntament de Barcelona, que podrien iniciar els tràmits d’un expedient sancionador. El departament de Cultura afirma que no han vist “ni opacitat ni manca de transparència” i, per tant, que no han obert cap expedient. Tampoc ho ha fet l’Ajuntament de Barcelona, que al·lega que “no li correspon la tutela del compliment de les obligacions de transparència d’aquestes entitats”.

Així doncs, existeix una llei de transparència que s’incompleix de manera sistemàtica, però això no té conseqüències de cap tipus. El departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha confirmat a l’ARA que no li consta cap sanció.